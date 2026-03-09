'MOSKVA SPREMNA DA SARAĐUJE SA EVROPSKIM ZEMLJAMA' Putin: Zbog akcija SAD i Izraela na Bliskom istoku Ormuski moreuz faktički zatvoren

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je oko trećina globalnog izvoza nafte prošla kroz Ormuski moreuz 2025. godine, ali da je trenutno, zbog akcija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Bliskom istoku, ta ruta faktički zatvorena.

"Proizvodnja… koja zavisi od korišćenja ovog moreuza, već u narednom mesecu rizikuje potpuni zastoj. Već je počela da opada", rekao je on na sastanku u Kremlju na kome se razgovaralo o situaciji na globalnim energetskim tržištima i o sledećim koracima Rusije u svetlu rasta cena, prenela je agencija RIA Novosti.

Rusija je ranije upozoravala da bi pokušaji destabilizacije situacije u regionu ugrozili globalni energetski sektor i doveli do rasta cena energenata, istakao je Putin.

"Sada je cena nafte već porasla više od 30 odsto u poslednjih nekoliko nedelja, dok cene gasa rastu još brže", dodao je on, napominjući da bi dalja kolebanja na tržištu mogla da se nastave.

Potpuno preusmeravanje isporuka bez korišćenja Ormuskog moreuza, prema rečima ruskog predsednika, nije realno, dok logistički problemi pogađaju industriju i sistem međunarodnih ekonomskih odnosa.

Promena balansa ponude i potražnje dovešće do nove stabilne cenovne realnosti, upozorio je Putin.

"U trenutnim uslovima pojačava se konkurencija kupaca za dobavljače energenata i za obezbeđivanje stabilnih, predvidivih isporuka", istakao je predsednik Rusije.

On je rekao da je Rusija oduvek bila pouzdan izvoznik energenata i da će nastaviti snabdevanje proverenih partnera, uključujući Slovačku i Mađarsku.

Putin je dodao da je Moskva spremna da sarađuje i sa drugim evropskim zemljama, ali pod uslovom da su one spremne.

Takođe je podsetio da će kroz mesec dana stupiti na snagu prva ograničenja EU na kupovinu ruskog gasa po kratkoročnim ugovorima, dok će od 25. aprila to važiti i za tečni gas (LNG).

Po njegovom mišljenju, ako se Rusija uskoro preorijentiše na nova tržišta, moći će tamo da se učvrsti.

Putin je, takođe, pozvao domaće energetske kompanije da iskoriste trenutnu situaciju, između ostalog i smanjenjem dužničkog tereta.

On je kazao da Rusija može da odluči da preusmeri isporuke energenata sa evropskog tržišta na druge, povoljnije destinacije, ne čekajući da Evropska unija sama "zatvori vrata".

On je podsetio da zemlje EU od 25. aprila planiraju dodatna ograničenja na kupovinu ruskih ugljovodonika, uključujući i tečni gas, sa ciljem potpune zabrane takvih isporuka do 2027. godine, prenosi TASS.

„U tom kontekstu, vladi je već postavljen zadatak da proceni mogućnost i opravdanost prekida isporuka naših energenata na evropsko tržište, da ne čekamo dok nam demonstrativno 'zatvore vrata', već da to uradimo odmah i preusmerimo te količine na povoljnije tržište i da se tamo stabilno pozicioniramo, što je najvažnije", rekao je Putin.

Autor: Marija Radić