Merc: Nemačka ne namerava da šalje brodove u Ormuski moreuz, ovo nije naš rat

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da Nemačka ne namerava da učestvuje u obezbeđivanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, uprkos eskalaciji sukoba u Iranu i rastu cena goriva.

"Ovo nije naš rat", naglasio je Merc i dodao da odgovornost za trenutnu krizu u regionu leži na iranskom režimu, ali da se nada da će iranski narod moći da preuzme sudbinu u svoje ruke, prenosi "Bild".

Kad je reč o odnosima sa SAD u okolnostima krize zbog rata u Iranu, rekao je da Nemačka deli važne ciljeve sa SAD, ali da se neće ustručavati da kaže gde stvari vidi drugačije i gde imaju različite interese.

"Takvo partnerstvo mora biti u stanju da to izdrži, inače to nije partnerstvo“, rekao je Merc, istakavši da EU ima interes da se rat na Bliskom istoku brzo završi.

Nemački kancelar je kritikovao američki pristup u regionu Zaliva.

"Do danas ne postoji ubedljiv plan kako bi ova operacija mogla da uspe. Vašington nas nije konsultovao. Savetovali bismo da se ne preduzima ovakav postupak kako se trenutno sprovodi", rekao je on, uz napomenu da Nemačka ipak stoji iza svog partnerstva sa SAD.

„Potrebno nam je“, kazao je Merc.

On je istakao da, da su SAD konsultovale Berlin o američko-izraelskom ratu protiv Irana, Berlin bi ih savetovao da ne kreću tim putem, ponovivši da dok rat traje, Nemačka neće biti njegov deo.

Napomenuo je da Nemačka sa Izraelom i SAD deli cilj da Iran ne bi trebalo više da predstavlja pretnju u budućnosti, jer godinama i decenijama krši pravila, širi teror po svetu i destabilizuje susedstvo, te da taj režim snosi odgovornost za trenutnu krizu u regionu.

U isto vreme, dodao je, Nemačka je jasno stavila do znanja da i dalje ima mnogo pitanja u vezi sa tim ratom, ističući da SAD i Izrael nisu pokazali ubedljiv plan u vezi sa tim kako bi ova operacija mogla da uspe.

Merc je pozvao na kraj sukoba što pre, naglasivši da Evropa ima interes u tome, kao i u sprečavanju dalje regionale eskalacije i izbegavanju raspada Irana kao države, jer bi to ugrozilo bezbednost Evrope i negativno se odrazilo na snabdevanje energijom, a moglo bi da izazove i migracione tokove.



Nemački kancelar je u Bundestagu govorio i o posledicama rata u Iranu i Ukrajini, ocenjujući da Rusija potkopava sve mirovne napore u Ukrajini i da je neophodno povećati pritisak na Moskvu u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Merc se istovremeno osvrnuo se na pitanje energetske sigurnosti Evrope, napominjući da Nemačka mora da odbrani svoju slobodu i prestane da "prodaje sebe ispod vrednosti".

Pored međunarodnih tema, Merc je naglasio i potrebu za smanjenjem birokratije unutar EU i unapređenjem konkurentnosti evropskog kontinenta.

On je najavio da će o ovim pitanjima razgovarati na predstojećem samitu EU u Briselu, ali je najavio i novu evropsku agendu usmerenu na digitalizaciju, inovacije i smanjenje regulacija koje koče rast.

Autor: Marija Radić