Iran obavestio: Ormuski moreuz otvoren za brodove iz zemalja koje ne učestvuju u agresiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ridge Leoni/U.S. Navy ||

Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči izjavio je danas da je Ormuski moreuz otvoren za brodove iz zemalja koje ne podržavaju američko-izraelske napade, dok je zatvoren samo za plovila "agresorskih zemalja i njihovih pristalica".

Arakči je u telefonskom razgovoru sa južnokorejskim kolegom Čo Hjunom, rekao da trenutna nesigurnost u regionu i Ormuskom moreuzu predstavlja direktnu posledicu napada SAD i Izraela na Iran od 28. februara, preneo je "Press TV".

On je ponovio da Teheran odlučno brani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.

Čo je izrazio saučešće zbog žrtava među iranskim građanima i upozorio je na negativne posledice regionalne nestabilnosti po globalnu ekonomiju, posebno na energetska tržišta.

U odvojenim razgovorima, Arakči je razgovarao sa egipatskim ministrom Badrom Abdelatijem i omanskim ministrom Sajidom Badrom Albusaidijem o najnovijim regionalnim dešavanjima i mogućnostima za smanjenje tenzija u regionu.

Na oba sastanka je naglašena važnost regionalne deeskalacije i koordinacije između zemalja.

Haos na Bliskom istoku se nastavlja: Oprečne izjave SAD i Irana o pregovorima, Saudijska Arabija i UAE ulaze u rat?

Iran dozvolio pojedinim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz: Ovo su poznate informacije

Merc: Nemačka ne namerava da šalje brodove u Ormuski moreuz, ovo nije naš rat

PLANETA U PANICI! IRAN ZATVORIO ORMUSKI MOREUZ: 'Zapalićemo svaki brod koji prođe!' Svet pred energetskim kolapsom!?

Iran poručio: Nećemo dozvoliti da ni jedan jedini litar nafte prođe kroz Ormuski moreuz

IRAN TRAŽI HITAN SASTANAK SAVETA BEZBEDNOSTI UN: Zadržavamo pravo da odgovorimo na zločinačku agresiju

'AKO TO URADITE, GOTOVO JE' Iran odgovara na Trampov ultimatum za Ormuski moreuz