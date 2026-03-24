Iran obavestio: Ormuski moreuz otvoren za brodove iz zemalja koje ne učestvuju u agresiji

Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči izjavio je danas da je Ormuski moreuz otvoren za brodove iz zemalja koje ne podržavaju američko-izraelske napade, dok je zatvoren samo za plovila "agresorskih zemalja i njihovih pristalica".

Arakči je u telefonskom razgovoru sa južnokorejskim kolegom Čo Hjunom, rekao da trenutna nesigurnost u regionu i Ormuskom moreuzu predstavlja direktnu posledicu napada SAD i Izraela na Iran od 28. februara, preneo je "Press TV".

On je ponovio da Teheran odlučno brani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.

Čo je izrazio saučešće zbog žrtava među iranskim građanima i upozorio je na negativne posledice regionalne nestabilnosti po globalnu ekonomiju, posebno na energetska tržišta.

U odvojenim razgovorima, Arakči je razgovarao sa egipatskim ministrom Badrom Abdelatijem i omanskim ministrom Sajidom Badrom Albusaidijem o najnovijim regionalnim dešavanjima i mogućnostima za smanjenje tenzija u regionu.

Na oba sastanka je naglašena važnost regionalne deeskalacije i koordinacije između zemalja.

Autor: Marija Radić