Iran poručio: Nećemo dozvoliti da ni jedan jedini litar nafte prođe kroz Ormuski moreuz

Iran je saopštio da neće dozvoliti prolazak nafte kroz Ormuski moreuz koja bi koristila Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima, dok se američko-izraelska agresija na zemlju nastavlja, prenosi agencija Tasnim.

„Nećemo dozvoliti da ni jedan litar nafte prođe kroz Ormuski moreuz u korist SAD i njihovih saveznika“, rekao je portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbija.

On je upozorio da će svaki brod u vlasništvu SAD, „cionističkog režima“ ili njihovih partnera biti legitimna meta iranskih oružanih snaga.

„Politika uzajamnih napada je završena; od sada važi doktrina ‘napad za napadom’“, dodao je portparol. Takođe je naglasio da „neprijatelj ne može veštački smanjivati cenu nafte i energenata“.

Ova izjava usledila je dan nakon što je američki sekretar za energetiku Kris Rajt tvrdio da je američka mornarica izvezla tanker kroz Ormuski moreuz. Bela kuća je ubrzo demantovala ovu informaciju, dok su iranski zvaničnici optužili Vašington za širenje dezinformacija u cilju manipulacije globalnim tržištem nafte.

Autor: A.A.