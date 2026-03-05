IRAN DEMANTUJE AMERIKANCE DA HOĆE PREGOVORE: Spremamo se za dug rat, nikakve poruke nismo slali

Iran nije slalo nikakve poruke Sjedinjenim Američkim Državama i sprema se za dugotrajan rat, rekao je za Tasnim neimenovani iranski zvaničnik.

- Nikakva poruka nije poslata iz Irana u SAD, niti će biti dat bilo kakav odgovor na američke poruke. Iranske oružane snage su se pripremile za dug rat - rekao je zvaničnik.

Američki portal Aksios objavio je, pozivajući se na američkog zvaničnika upoznatog sa situacijom izjavio ja da su Iranci poslednjih nekoliko dana slali poruke Trampovoj administraciji preko zemalja Persijskog zaliva, ali i drugih država u regionu Bliskog istoka, ali SAD nisu odgovorile.

Njujork tajms je objavio da su operativci iranskog ministarstva obaveštajnih poslova indirektno kontaktirali CIA preko jedne obaveštajne službe treće zemlje sa ponudom da razgovaraju o uslovima za okončanje sukoba.

Autor: A.A.