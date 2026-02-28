AKTUELNO

Svet

Iranski mediji tvrde: Ajatolah Ali Hamnei je živ i komanduje iz ratne sobe

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban ||

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je živ i komanduje iranskom vojskom, saopštio je neimenovani izvor agenciji Tasnim.

Obavešteni izvor saopštio je da se Vrhovni vođa Islamske revolucije nalazi u operativnom centru (ratnoj sobi) i da lično komanduje operacijama, navodi agencija.

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da postoje mnogi znaci koji ukazuju da iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Ali Hamneija "više nema", ali nije eksplicitno potvrdio njegovu smrt.

Netanjahu je rekao da je Hamneijev stambeni kompleks u Teheranu uništen u izraelskom napadu ranije danas, prenosi Tajms of Izrael.

Agencija Reuters je danas prenela tvrdnje visokog izraelskog zvaničnika da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, ubijen u zajedničkim vazdušnim napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na njegov kompleks u Teheranu.

Autor: Marija Radić

#Ali Hamnei

#Iran

#Mediji

#ratna soba

#Život

