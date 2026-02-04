AKTUELNO

Svet

POSLEDNJA OPOMENA Tramp poručio Iranu: Hamnei treba da bude veoma zabrinut

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da bi iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei trebalo da bude "veoma zabrinut".

"Rekao bih da bi trebalo da bude veoma zabrinut, da. Trebalo bi da bude. Kao što znate, oni pregovaraju sa nama", rekao je Tramp u intervjuu za NBC News.

Iranski ministar spoljnih poslova,Abas Arakči, potvrdio je večeras da će pregovori između Irana i SAD biti održani u Muskatu, Omanu, u petak ujutro.

Prethodno je američki državni sekretar Marko Rubio, rekao da je postignut dogovor o tome da pregovori budu održani u Turskoj, ali je naglasio da lokacija pregovora još nije definitivno potvrđena.

Rubio je istakao da su Sjedinjene Američke Države otvorene za nastavak pregovora sa Iranom, ali da razgovori ne mogu da budu ograničeni samo na nuklearna pitanja. On je dodao da je neophodno uključiti i teme poput iranskog balističkog raketnog programa, podrške regionalnim militantnim grupama i ljudskih prava u Iranu.

Foto: Tanjug AP/Alex Brandon/Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader via AP/Tanjug AP/Hussein Malla

Iran je, sa druge strane, zahtevao da se pregovori premeste iz Turske u Oman, kao i da iz njih budu isključene regionalne zemlje.

Pitanje nuklearnog programa Irana ostaje u fokusu, dok su Stejt department ističe da za postizanje stvarnog napretka, razgovori moraju da obuhvate i šira pitanja.

Najnovije pregovore prati i povećana vojna prisutnost SAD-a u regionu. U utorak je američki avion oborio iranski dron koji se približavao nosaču aviona "Abraham Lincoln" u Arabijskom moru, što je dodatno podiglo cenu nafte i povećalo napetosti u regionu.

Razgovori između Teherana i Vašingtona prošle godine su propali nakon što je Izrael izveo vazdušne napade na Iran u junu.

pročitajte još

BLOKADERI VIŠE I NE KRIJU VEZE SA HRVATSKOM OBAVEŠTAJNOM SLUŽBOM – RADI PROTIV SVOJE ZEMLjE, DOK MU IZ DžEPA VIRI ČLANSKA KARTA HDZ (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Ali Hamnei

#Donald Tramp

#Iran

#Opomena

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp reagovao na pretnje Alija Hamneija: Saznaćemo da li je ajatolah bio u pravu ili ne

Svet

CEO SVET SA STREPNJOM ČEKA DANAŠNJE OBRAĆANJE: Nakon pet godina, dok besni sukob, ajatolah Ali Hamnei drži javnu propoved!

Svet

Hamnei: Kažnjavamo cionistički režim zbog njegovog teškog zločina

Svet

PANIKA U IRANU NAKON UBISTVA LIDERA HEZBOLAHA: Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei prebačen na bezbednu lokaciju!

Svet

Oglasio se Ali Hamnei: Čestitao Iranu, pa poručio OVO

Politika

Vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, opasno provocira Trampa: Pogledajte kakvu karikaturu je objavio