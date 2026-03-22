Iran zapretio TOTALNIM UNIŠTENJEM Bliskog istoka: Teheran brutalno odgovorio na Trampov ULTIMATUM

Iran kaže da će napasti američku infrastrukturu na Bliskom istoku ako budu pogođene njegove elektrane, nakon što je predsednik Donald Tramp zapretio da će "napasti i uništiti" objekte zemlje ukoliko ne ponovo otvori Ormuski moreuz.

Iran je upozorio da će globalne cene nafte ostati visoke na duži rok ako se napadnu ključna energetska postrojenja u zemlji.

Iran je zapretio da će "odmah" uništiti energetske i naftne objekte širom Bliskog istoka ukoliko budu napadnuti njegovi energetski objekti, prenosi Sky News.

Predsednik parlamenta Mohamed Bagher Galibaf objavio je na društvenim mrežama:

"Odmah nakon što budu pogođena naša elektrana i infrastruktura, kritična infrastruktura, energetska infrastruktura i naftni objekti širom regiona biće smatrani legitimnim ciljevima i biće uništeni na nepopravljiv način, a cena nafte će dugo ostati visoka."

Ovo sledi nakon što je Donald Tramp sinoć izneo ultimatum da će, ukoliko Iran ne „otvori u potpunosti“ Ormuski moreuz u roku od 48 sati, SAD "napasti i uništiti njihove elektrane".

Globalne cene nafte naglo su porasle nakon što je Iran praktično obustavio sav pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Autor: Marija Radić