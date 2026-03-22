Iran zapretio TOTALNIM UNIŠTENJEM Bliskog istoka: Teheran brutalno odgovorio na Trampov ULTIMATUM

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Iran kaže da će napasti američku infrastrukturu na Bliskom istoku ako budu pogođene njegove elektrane, nakon što je predsednik Donald Tramp zapretio da će "napasti i uništiti" objekte zemlje ukoliko ne ponovo otvori Ormuski moreuz.

Iran je upozorio da će globalne cene nafte ostati visoke na duži rok ako se napadnu ključna energetska postrojenja u zemlji.

Iran je zapretio da će "odmah" uništiti energetske i naftne objekte širom Bliskog istoka ukoliko budu napadnuti njegovi energetski objekti, prenosi Sky News.

Predsednik parlamenta Mohamed Bagher Galibaf objavio je na društvenim mrežama:

"Odmah nakon što budu pogođena naša elektrana i infrastruktura, kritična infrastruktura, energetska infrastruktura i naftni objekti širom regiona biće smatrani legitimnim ciljevima i biće uništeni na nepopravljiv način, a cena nafte će dugo ostati visoka."

Ovo sledi nakon što je Donald Tramp sinoć izneo ultimatum da će, ukoliko Iran ne „otvori u potpunosti“ Ormuski moreuz u roku od 48 sati, SAD "napasti i uništiti njihove elektrane".

Globalne cene nafte naglo su porasle nakon što je Iran praktično obustavio sav pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

