OVO JE DANAŠNJA CENA NAFTE: Najviši nivo od ponedeljka

Sirova nafta Brent jutros beleži rast, dodatno premašujući nivoe na kojima je bila pre nego što je američki predsednik Donald Tramp dao Iranu rok od 10 dana da otvori Ormuski moreuz.

Brent se sada trguje po ceni od 109,58 dolara po barelu, što je najviši nivo od ponedeljka.

Trgovci naftom možda zaključuju da produženje roka zapravo znači da će ova ključna naftna ruta ostati zatvorena duže vreme.

Tržišni strateg iz Dojče bank komentarisao je za Gardijan kako bi konkretniji znaci pregovora bili pozitivno primljeni među investitorima, ali da se oni istovremeno moraju suočiti sa mogućnošću dalje eskalacije, s obzirom na to da je The Wall Street Journal sinoć izvestio da Sjedinjene Američke Države razmatraju slanje čak 10.000 dodatnih vojnika na Bliski istok.

Podsećamo, sirova nafta Brent, koja važi za svetski standard, juče je koštala 103,87 dolara po barelu.

