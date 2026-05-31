Tramp ne žuri sa Iranom: Ako budemo brzali, nećemo postići dobar dogovor

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja ovog sukoba.

Kako je naveo, žurba u pregovorima mogla bi da potkopa šanse za postizanje povoljnog sporazuma.

"Ne žurim. Želeo bih da to bude brže, jer znate šta, cene benzina će pasti, ali ako ćete žuriti, nećete postići dobar dogovor", rekao je predsednik SAD tokom gostovanja u emisiji "Moj pogled sa Larom Tramp" na televiziji Foks njuz.

Tramp je istakao da njegova administracija nastavlja da napreduje u pregovorima i da je i dalje primarno fokusirana na osiguravanje da Iran ne može da dobije nuklearno oružje.

"Polako, ali sigurno, dobijamo, mislim, ono što želimo", ocenio je američki predsednik.



