AKTUELNO

Svet

Tramp ne žuri sa Iranom: Ako budemo brzali, nećemo postići dobar dogovor

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja ovog sukoba.

Kako je naveo, žurba u pregovorima mogla bi da potkopa šanse za postizanje povoljnog sporazuma.

"Ne žurim. Želeo bih da to bude brže, jer znate šta, cene benzina će pasti, ali ako ćete žuriti, nećete postići dobar dogovor", rekao je predsednik SAD tokom gostovanja u emisiji "Moj pogled sa Larom Tramp" na televiziji Foks njuz.

Tramp je istakao da njegova administracija nastavlja da napreduje u pregovorima i da je i dalje primarno fokusirana na osiguravanje da Iran ne može da dobije nuklearno oružje.

"Polako, ali sigurno, dobijamo, mislim, ono što želimo", ocenio je američki predsednik.

Autor: D.S.

#Donald Tramp

#Foks njuz

#Iran

#Nuklearno oružje

#SAD

#pregovori

#svetska politika

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp: Rat SAD sa Iranom teče veoma glatko, Iran želi dogovor

Svet

'Prekid vatre okončao neprijateljstva sa Iranom' Tramp: Odobrenje Kongresa nije potrebno

Svet

TRAMP OTKRIO DETALJE RAZGOVORA: Putin ponudio pomoć u ratu sa Iranom – Rusija želi iranski uranijum?

Svet

Tramp: Želim dogovor s Iranom, ali moraju da prestanu da sponzorišu terorizam

Svet

'PONOVO ĆU MU SE OBRATITI' Tramp: I Zelenskom je dosta rata, moramo postići mir što pre

Svet

'SRUŠEN NAJVEĆI MOST U IRANU' TRAMP: Postići dogovor pre nego što bude kasno (VIDEO)