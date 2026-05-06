Tramp: Rat SAD sa Iranom teče veoma glatko, Iran želi dogovor

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da rat protiv Irana protiče "neverovatno dobro" i da američka vojska ostvaruje "značajan napredak".

On je govoreći u Beloj kući na događaju u čast majki američkih vojnika, operaciju u Iranu uporedio sa "uspešnom operacijom u januaru, usmerenom na Nikolasa Madura u Venecueli".

"Nalazimo se u - ja to zovem okršajem, jer to jeste, okršaj, i neverovatno dobro nam ide, kao što smo uradili u Venecueli, gde je bilo brzo, završeno za jedan dan, i ide nam podjednako dobro, rekao bih, još više, ali veoma dobro nam ide u Iranu. Ide veoma glatko, videćemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp, prenosi CBS News.

Prema njegovim rečima, SAD drže situaciju u Iranu "u velikoj meri pod kontrolom".

"Imamo posla sa ljudima koji jako žele da postignu dogovor. Videćemo da li mogu da postignu dogovor koji je zadovoljavajući za nas. U velikoj meri držimo sve pod kontrolom", rekao je Tramp, nazivajući američku pomorsku blokadu brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka "čeličnim zidom kroz koji niko ne prolazi".

Tramp je ponovio da ako Teheran ne pristane na sporazum o okončanju rata, na kraju će biti primoran da to učini.

"Videćemo da li se slažu ili ne, a ako se ne slažu, ubrzo će se složiti. Dakle, tako je. I pomislio sam da biste možda želeli da imate kratak pregled", rekao je Tramp u obraćanju majkama vojnika.

Američki predsednik je takođe naveo da je privremeno obustavio operaciju obezbeđivanja plovidbe kroz Persijski zaliv, poznatu kao "Projekat sloboda", kako bi se otvorio prostor za nastavak diplomatskih razgovora sa Iranom.

Prema njegovim rečima, pregovori su u toku, a eventualni ishod zavisiće od toga da li će biti postignut sporazum prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države.

Autor: Marija Radić