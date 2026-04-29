TRAMP OTKRIO DETALJE RAZGOVORA: Putin ponudio pomoć u ratu sa Iranom – Rusija želi iranski uranijum?

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas za CNN da mu je ruski lider Vladimir Putin tokom telefonskog razgovora ponudio pomoć u rešavanju sukoba Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, sa posebnim fokusom na pitanje iranskog obogaćenog uranijuma.

Prvo Ukrajina, pa onda Iran

Tramp je istakao da je Putin izrazio želju da se uključi u proces kontrole nuklearnog materijala, ali je američki predsednik postavio jasan uslov:

„Želeo bi da pomogne. Rekao sam mu – pre nego što mi pomognete, želim da okončam vaš rat u Ukrajini“, poručio je Tramp.

On je razgovor ocenio kao „veoma dobar“ i dodao da veruje da će rešenje za sukob u Ukrajini doći „relativno brzo“.

Rusija kao posrednik za uranijum?

Jedna od ključnih tačaka razgovora bila je namera SAD da iz Irana iznesu zalihe obogaćenog uranijuma kako bi se sprečio razvoj nuklearnog oružja.

Putinova ponuda: Ruski predsednik je sugerisao da bi Rusija mogla da pomogne u preuzimanju i kontroli tih zaliha.

Stav Vašingtona: Tramp nije isključio mogućnost da Iran isporuči uranijum Rusiji, naglasivši da mu Putin može pomoći da „dođu do njega“.

„Bio je spreman na dogovor“

Govoreći o sukobu u Ukrajini, Tramp je ponovio svoje uverenje da je ruski predsednik odavno spreman za pregovore, ali da su unutrašnji ili spoljni pritisci to otežavali.

„Poznajem ga dugo. Mislim da je bio spreman da sklopi dogovor pre nekog vremena, ali su mu neki ljudi to otežali“, zaključio je Tramp.

Ovaj razgovor potvrđuje intenzivnu diplomatsku aktivnost dvojice lidera, dok se u svetskoj javnosti spekuliše o mogućoj velikoj razmeni interesa na relaciji Kijev–Teheran.

Autor: D.S.