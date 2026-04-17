TRAMP POTVRDIO VELIKI TRIJUMF: 'Iran je pristao na sve, uzimamo im sav uranijum!' Blokada luka ostaje na snazi, sledi sastanak oči u oči!

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je u najnovijem intervjuu da je sporazum o okončanju rata sa Iranom praktično završen i da je Teheran prihvatio sve uslove Sjedinjenih Američkih Država. Najvažnija tačka dogovora je potpuna predaja obogaćenog uranijuma, koji će biti transportovan direktno u SAD.

"Nema trupa, uzimamo uranijum i nosimo ga!"

Tramp je objasnio da za ovu operaciju neće biti potrebno slanje američkih kopnenih trupa, već da će se sve odvijati u saradnji sa Irancima.

"Ići ćemo dole i uzeti ga sa njima, a onda ćemo ga poneti. Radićemo zajedno jer ćemo imati sporazum. Lepo, zar ne? Uradili bismo to na drugi način da smo morali, ali ovako je bolje", izjavio je Tramp, naglašavajući da je Iran pristao na neograničenu obustavu nuklearnog programa.

Kraj podrške Hezbolahu i Hamasu

Pored nuklearnog razoružanja, Tramp je otkrio da je Teheran pristao na još jedan ključni uslov – prestanak finansiranja i podrške militantnim grupama, pre svega Hezbolahu u Libanu i Hamasu u Gazi. Ovo praktično znači promenu arhitekture moći na čitavom Bliskom istoku.

Blokada ostaje, pregovori za vikend

Iako je dogovor blizu, američki predsednik ne ostavlja ništa slučaju:

Nema novca: Tramp je za Blumberg izričito naglasio da Iran neće dobiti nikakva zamrznuta sredstva od SAD.

Čelični stisak: Blokada iranskih luka ostaje na snazi "dok se posao ne završi do kraja".

Sastanak lidera: Razgovori o trajnom sporazumu i potpisivanju memoranduma verovatno će biti održani već tokom predstojećeg vikenda.

"Većina glavnih tačaka je završena. Sve će ići prilično brzo", zaključio je Tramp, šaljući poruku da je Amerika povratila potpunu kontrolu nad situacijom.

Autor: D.S.