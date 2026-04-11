'SAD SU PORAZILE IRAN' Tramp: Vašington pobednik bez obzira na ishod pregovora

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "vojno porazile Iran" i optužio Teheran za postavljanje mina u vode Ormuskog moreuza, uz ocenu da će Vašington biti "pobednik bez obzira na ishod pregovora".

"Potpuno smo pobedili tu zemlju. Pa da vidimo šta će se desiti. Možda će postići dogovor, možda neće. Nije važno. Sa stanovišta Amerike, mi pobeđujemo", naglasio je Tramp, prenosi AP.

Tramp je upozorio i da bi Kina mogla da se suoči sa "velikim problemima" ukoliko bude isporučivala oružje Iranu.

Američki predsednik tvrdi da su iranske snage postavile mine u vodama Ormuskog moreuza, kao i da američke snage trenutno vrše njihovo uklanjanje.

On je istakao da su Sjedinjene Američke Države uništile iransku mornaricu i oko 150 plovila, dodajući da NATO nije pomogao u tim operacijama.

On je takođe izjavio da su SAD u "ozbiljnim razgovorima" sa Iranom i da će se tek videti ishod pregovora.

POGLEDAJTE KAKO SU SRBI 'PALI' U ŠPANIJI: Razbijen opasan klan, plen vredan 130 miliona evra (VIDEO)

Autor: Marija Radić

Svet

'MISLIM DA IDE PO PLANU' Tramp: Napadi na Iran bi mogli da traju četiri nedelje

Svet

'Nema pregovora' IRAN TVRDI: Tramp želi da snizi cene goriva i kupi vreme za vojne planove

Svet

'SAD JE U POZICIJI DOMINACIJE' Tramp: Iran je potpuno poražen i želi sporazum

Svet

Tramp tvrdi: Iran traži dogovor, ali je 'malo zakasnio'

Svet

Tramp: SAD uništile iransku vojsku, mediji šire lažne vesti

Svet

'NATO NE RADI NIŠTA' Tramp: Iran će biti potpuno UNIŠTEN ako ne popusti