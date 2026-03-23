'NATO NE RADI NIŠTA' Tramp: Iran će biti potpuno UNIŠTEN ako ne popusti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će ishod ultimatuma koji je uputio Iranu u vezi sa energetskim postrojenjima biti "veoma dobar", uz kritike na račun zemalja NATO-a da "ne rade ništa" i upozorenje Teheranu na "potpuno uništenje".

U razgovoru za izraelski Kanal 13, Tramp se osvrnuo na rat sa Iranom i ultimatum koji se odnosi na energetska postrojenja Islamske Republike, navodeći da će posledice uskoro biti poznate.

"Uskoro ćete videti šta će se desiti sa ultimatumom o energetskim postrojenjima, rezultat će biti veoma dobar", rekao je Tramp, dodajući da će uslediti "potpuno uništenje Irana" i da će plan "odlično funkcionisati".

On je istovremeno uputio oštre kritike NATO savezu, navodeći da Alijansa nije učinila dovoljno u odnosu prema Iranu.

"Zemlje NATO-a ne rade ništa, što je velika šteta", rekao je Tramp i dodao da je "Iran bio veoma loš 47 godina" i da sada "dobija zasluženu kaznu".

Ranije danas, Iranska revolucionarna garda saopštila je da će u potpunosti zatvoriti Ormuski moreuz ukoliko Tramp sprovede pretnje o napadu na energetska postrojenja Irana.

U zvaničnom saopštenju Revolucionarne garde navodi se da će, u slučaju američkog napada, kompanije u regionu u kojima SAD imaju udeo biti "potpuno uništene", kao i da će energetska postrojenja u državama regiona gde postoje američke baze postati "legitimne mete" iranskih napada.

To saopštenje usledilo je nakon što je Tramp zapretio da će "uništiti" energetska postrojenja Islamske Republike ukoliko Teheran u roku od 48 sati ne omogući ponovno otvaranje moreuza.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. februara, u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: Marija Radić