TRAMP O OPERACIJI 'EPSKI GNEV': Potpuno uništavamo teroristički režim Irana

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je oštru poruku povodom tekuće vojne operacije „Epski gnev“, naglašavajući da američke snage sprovode potpuno uništenje iranskog režima na vojnom, ekonomskom i svakom drugom nivou.

Predsednik je oštro kritikovao izveštavanje pojedinih medija, pre svega Njujork tajmsa, navodeći da javnost dobija netačnu sliku o toku sukoba, dok američka vojska zapravo ostvaruje istorijsku pobedu.

U svojoj izjavi, 47. predsednik Amerike istakao je da iranska mornarica i vazduhoplovstvo praktično više ne postoje, dok se njihovi raketni sistemi i arsenali dronova sistematski desetkuju. On je posebno naglasio da je iransko rukovodstvo uklonjeno i da Amerika raspolaže neuporedivom vatrenom moći i neograničenim zalihama municije, što joj omogućava da operaciju vodi onoliko dugo koliko je potrebno.

Tramp je povukao simboličnu paralelu između trajanja iranskog malignog uticaja i sopstvenog mandata, navodeći da je iranski režim sejao smrt širom sveta punih 47 godina, te da je upravo on, kao 47. predsednik, preuzeo čast i odgovornost da tome stane na put. Opisujući protivnike kao poremećene zločince, on je poručio svetskoj javnosti da pažljivo prati današnji razvoj događaja koji će dodatno potvrditi američku dominaciju i rešenost da se ovaj režim trajno eliminiše sa svetske scene.

