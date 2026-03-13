TRAMP O OPERACIJI 'EPSKI GNEV': Potpuno uništavamo teroristički režim Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je oštru poruku povodom tekuće vojne operacije „Epski gnev“, naglašavajući da američke snage sprovode potpuno uništenje iranskog režima na vojnom, ekonomskom i svakom drugom nivou.

Predsednik je oštro kritikovao izveštavanje pojedinih medija, pre svega Njujork tajmsa, navodeći da javnost dobija netačnu sliku o toku sukoba, dok američka vojska zapravo ostvaruje istorijsku pobedu.

U svojoj izjavi, 47. predsednik Amerike istakao je da iranska mornarica i vazduhoplovstvo praktično više ne postoje, dok se njihovi raketni sistemi i arsenali dronova sistematski desetkuju. On je posebno naglasio da je iransko rukovodstvo uklonjeno i da Amerika raspolaže neuporedivom vatrenom moći i neograničenim zalihama municije, što joj omogućava da operaciju vodi onoliko dugo koliko je potrebno.

Tramp je povukao simboličnu paralelu između trajanja iranskog malignog uticaja i sopstvenog mandata, navodeći da je iranski režim sejao smrt širom sveta punih 47 godina, te da je upravo on, kao 47. predsednik, preuzeo čast i odgovornost da tome stane na put. Opisujući protivnike kao poremećene zločince, on je poručio svetskoj javnosti da pažljivo prati današnji razvoj događaja koji će dodatno potvrditi američku dominaciju i rešenost da se ovaj režim trajno eliminiše sa svetske scene.

