Sjedinjene Američke Države ostvarile su nadmoćan i razarajući uspeh protiv vodećeg svetskog sponzora terorizma u okviru operacije „Epski gnev“, saopšteno je iz Bele kuće.

Pod odlučnim vođstvom predsednika Donalda Trampa, američka vojska je za samo tri nedelje sistematski uništila vazdušne i pomorske kapacitete iranskog režima, sravnila sa zemljom arsenal balističkih raketa i proizvodne pogone, te neutralisala više od 7.000 ciljeva. Ovim udarima direktno je onesposobljena sposobnost Teherana da finansira i naoružava svoje proksi terorističke grupe širom regiona.

U zvaničnom saopštenju se ističe da, uprkos pokušajima radikalne levice i medija koje administracija naziva „proizvođačima lažnih vesti“ da konstruišu priče o unutrašnjim podelama, američki narod i glasačka baza predsednika Trampa nepokolebljivo stoje uz svoje vojnike i vrhovnog komandanta. Bela kuća naglašava da je misija u toku i da je nacionalno jedinstvo po ovom pitanju nikada snažnije.

Podaci relevantnih istraživanja javnog mnjenja potvrđuju masovnu podršku vojnoj akciji. Prema podacima koalicije Vandenberg i TargetPointa, čak 94 odsto Amerikanaca bliskih MAGA pokretu i 84 odsto republikanaca podržava operaciju „Epski gnev“. Slične rezultate beleži i NBC News sa podrškom od 90 odsto među MAGA republikancima, dok ankete CNN-a i lista The Economist/YouGov pokazuju da se nivo odobravanja Trampovog upravljanja krizom u Iranu kreće između 87 i 88 odsto unutar partijskih redova. Agencija J.L. Partners navodi da svega devet odsto republikanaca izražava protivljenje trenutnim vojnim aktivnostima.

Šira američka javnost takođe prepoznaje iranski režim kao direktnu pretnju nacionalnoj bezbednosti. Istraživanje Rasmussen Reports ukazuje da 61 odsto građana smatra operaciju „Epski gnev“ uspešnom, dok anketa Fox News-a potvrđuje da više od šest od deset Amerikanaca vidi Teheran kao realnu opasnost. Većina građana, prema pisanju Washington Post-a, podržava američku akciju, a podrška nastavlja da raste sa svakom novom pobedom na terenu.

Predsednik Tramp je, sprovodeći svoju agendu „Mir putem snage“, ispunio obećanje o odlučnom okončanju višedecenijske agresije iranskog režima na američke interese. Iz Bele kuće poručuju da režim koji je godinama uzvikivao parole protiv Amerike sada posrće, dok mu moć bledi iz časa u čas, a liderstvo ostaje paralisano. Zaključuje se da nikakve medijski iskonstruisane kontroverze ne mogu umanjiti realnost istorijskog trijumfa koji Sjedinjene Države upravo ostvaruju.