Dok se tenzije u Persijskom zalivu približavaju tački ključanja, Centralna komanda SAD (CENTCOM) intenzivirala je operaciju pod nazivom „Epski gnev“ (Operation Epic Fury).

Američke snage sprovode neprekidne vazdušne udare na iranske vojne kapacitete, dok istovremeno demantuju optužbe Teherana o prirodi ovih napada.

Borba protiv dezinformacija i zaštita civila

Iranski režim je nedavno izneo optužbe da Sjedinjene Države koriste dronove kamikaze za napade na zemlje Zaliva, pokušavajući da za te akcije okrive Iran. Američki zvaničnici su ove tvrdnje oštro odbacili kao neistinite, naglašavajući da su iranske snage te koje su lansirale hiljade dronova i projektila na svoje susede. Ovi iranski napadi neselektivno su ciljali civilne hotele, komercijalne aerodrome, stambena naselja i ekonomsku infrastrukturu.

Nasuprot tome, napadi američkih bespilotnih letelica isključivo su usmereni na eliminaciju direktnih vojnih pretnji koje iranski režim predstavlja za bezbednost celokupnog regiona.

Licemerje Teherana i situacija na terenu

Dodatnu pažnju privuklo je nedavno saopštenje iranskog režima u kojem se izražava „zabrinutost“ za bezbednost civila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uz poziv građanima da se udalje od morskih luka. Zvaničnici operacije „Epski gnev“ ocenili su ove izjave kao krajnje obmanjujuće. Podaci sa terena pokazuju da je iranski režim u poslednje dve nedelje neselektivno gađao zemlje Zaliva više od 300 puta, ne pokazujući nikakvu brvigu za živote nevinih ljudi.

Udarna moć nosača aviona „Abraham Lincoln“

U samom srcu operacije nalazi se nosač aviona USS Abraham Lincoln, koji plovi u neposrednoj blizini iranske obale. Nosač i njegova vazduhoplovna grupa izvode uzastopne talase udara, održavajući borbene operacije danju i noću.

Admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM-a, izrazio je snažnu podršku snagama uključenim u operaciju:

„Neizmerno sam ponosan na naš tim operacije 'Epski gnev' i znam da američki narod deli taj ponos.“

Dok se operacija nastavlja, cilj ostaje jasan: neutralisanje pretnji koje ugrožavaju stabilnost Zaliva i pružanje odgovora na agresivnu politiku Teherana koja direktno ugrožava saveznike SAD u regionu.