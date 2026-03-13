Srušio se američki vojni avion! Horor iznad Iraka, oglasila se Centralna komanda SAD

AKTUELNO

Avion za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-135 izgubljen je u "prijateljskom vazdušnom prostoru" iznad Iraka, dok su potraga i spasavanje posade u toku, saopštila je Američka Centralna komanda (CENTCOM).

Avion je izgubljen tokom operacija povezanih sa ratom protiv Irana, navodi se.

U incidentu su, kako navodi CENTCOM u objavi na društvenoj mreži Iks, učestvovala dva aviona, od kojih se jedan srušio u zapadnom Iraku, dok je drugi bezbedno sleteo.

"Incident nije posledica neprijateljske niti prijateljske vatre", navodi se u objavi američke Centralne komande.

Dodaje se da će više informacija biti objavljeno kako se situacija bude razvijala. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

