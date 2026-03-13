Srušio se američki vojni avion! Horor iznad Iraka, oglasila se Centralna komanda SAD

Avion za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-135 izgubljen je u "prijateljskom vazdušnom prostoru" iznad Iraka, dok su potraga i spasavanje posade u toku, saopštila je Američka Centralna komanda (CENTCOM).

Avion je izgubljen tokom operacija povezanih sa ratom protiv Irana, navodi se.

U incidentu su, kako navodi CENTCOM u objavi na društvenoj mreži Iks, učestvovala dva aviona, od kojih se jedan srušio u zapadnom Iraku, dok je drugi bezbedno sleteo.

"Incident nije posledica neprijateljske niti prijateljske vatre", navodi se u objavi američke Centralne komande.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) 12. март 2026.

Dodaje se da će više informacija biti objavljeno kako se situacija bude razvijala. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: A.A.