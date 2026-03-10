CENTCOM: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je danas uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza.

"Američke snage su 10. marta uništile više iranskih ratnih brodova, uključujući 16 minopostavljača u blizini Ormuskog moreuza", navodi se u saopštenju objavljenom na X nalogu CENTCOMA-a uz video snimak koji prikazuje neke od napada.

Ranije danas nekoliko američkih medija je objavilo da su američke obaveštajne službe ustanovile da Iran preduzima konkretne korake za postavljanje mina u vodama Ormuskog moreuza.

Regaujući na te izveštaje predsednik SAD Donald Tramp objavio je da je američka vojska uništila "10 neaktivnih čamaca i/ili brodova za postavljanje mina".

"Biće ih još", navodi se objavi Trampa na društvenoj mreži Truth Social.

pročitajte još Makron najavio: Biće održan razgovor sa liderima G7 o krizi u Iranu i cenama nafte

Autor: Marija Radić