AKTUELNO

Svet

CENTCOM: Tri pripadnika američke vojske ubijena, petorica teško ranjena

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Tri pripadnika američke vojske poginulo je danas a petoro je teško ranjeno u iranskom napadu u okviru operacije "Epski bes", saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).

"Nekoliko drugih je zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga, i nalaze se u procesu povratka na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na platformi X.

Dodaje se da identiteti poginulih neće biti saopšteni, dok se prethodno ne obaveste njihovi najbliži srodnici.

SAD i Izrael napale su juče ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", nakon što nije postignut sporazum u diplomatskim pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

pročitajte još

STRAVIČNE SCENE U IZRAELU, ABU DABIJU I DUBAIJU! Iranske balističke rakete i dronovi padaju po Bliskom istoku! Sve je više mrtvih i ranjenih! (FOTO+VI

Autor: Marija Radić

#Američki vojnici

#Iran

#Poginuli

#američka centralna komanda

#epski bes

POVEZANE VESTI

Svet

Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana

Svet

AMERIKA UPOZORILA HAMAS POSLE JAVNOG STRELJANJA PALESTINACA U GAZI: Obustavite nasilje i likvidacije, razoružajte se bez odlaganja!

Svet

U napadu SAD na jugu Irana 85 poginulih: Pogođena i škola, stradale učenice

Svet

Vojska SAD potvrdila RAKETNI NAPAD na svoju bazu u Iraku - Povređeni vojnici

Svet

ZABRINUTI ZA ZALIHE AMERIČKE VOJSKE: Pentagon obustavlja isporuku oružja Ukrajini

Svet

NOVI OKRŠAJ IZNAD CRVENOG MORA! Hitno se oglasili Amerikanci - Huti ostvaruju pretnje