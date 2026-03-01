CENTCOM: Tri pripadnika američke vojske ubijena, petorica teško ranjena

Tri pripadnika američke vojske poginulo je danas a petoro je teško ranjeno u iranskom napadu u okviru operacije "Epski bes", saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).

"Nekoliko drugih je zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga, i nalaze se u procesu povratka na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na platformi X.

Dodaje se da identiteti poginulih neće biti saopšteni, dok se prethodno ne obaveste njihovi najbliži srodnici.

SAD i Izrael napale su juče ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", nakon što nije postignut sporazum u diplomatskim pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: Marija Radić