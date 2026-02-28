AKTUELNO

Svet

Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Vojska SAD nije danas pretrpela borbene gubitke u uzvratnom udaru Irana na američke vojne objekte na Bliskom istoku, saopštila je danas Centralna komanda SAD (CENTCOM).

"Šteta na američkim postrojenjima bila je minimalna i nije uticala na operacije", saopštila je CENTCOM na X mreži.

SAD su u napadima ciljale komandne i kontrolne objekte Korpusa islamske revolucionarne garde (IRCG), zajedno sa iranskim lokacijama za lansiranje raketa i dronova, navodi se u saopštenju američke vojske.

Izrael i SAD su rano jutros pokrenuli seriju udara na iranske ciljeve uzrokujući štetu i civilne žrtve, nakon čega je Iran pokrenuo odmazdne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

pročitajte još

'NISU NI ŽELELI DOGOVOR' Tramp se oglasio: Sukob sa Iranom može da se završi samo na 2 načina

Autor: Marija Radić

#Iran

#Napad

#SAD

#Vojska

#gubitak

#vojska SAD

POVEZANE VESTI

Svet

Prva pošiljka pomoći za Pojas Gaze stigla preko plutajućeg pristaništa

Svet

Vojska SAD potvrdila RAKETNI NAPAD na svoju bazu u Iraku - Povređeni vojnici

Svet

NOVI OKRŠAJ IZNAD CRVENOG MORA! Hitno se oglasili Amerikanci - Huti ostvaruju pretnje

Svet

U TOKU EVAKUACIJA BURDŽ KALIFE! Omiljenje destinacije Srba mete NAPADA Irana - Tresu se Dubai i Abu Dabi, aerodrom PARALISAN (VIDEO)

Svet

AMERIKA UPOZORILA HAMAS POSLE JAVNOG STRELJANJA PALESTINACA U GAZI: Obustavite nasilje i likvidacije, razoružajte se bez odlaganja!

Svet

NAPADNUT JOŠ JEDAN AMERIČKI VOJNI BROD - Huti ponovo ispaljivali rakete u Adenskom zalivu