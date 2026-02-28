Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana

Vojska SAD nije danas pretrpela borbene gubitke u uzvratnom udaru Irana na američke vojne objekte na Bliskom istoku, saopštila je danas Centralna komanda SAD (CENTCOM).

"Šteta na američkim postrojenjima bila je minimalna i nije uticala na operacije", saopštila je CENTCOM na X mreži.

SAD su u napadima ciljale komandne i kontrolne objekte Korpusa islamske revolucionarne garde (IRCG), zajedno sa iranskim lokacijama za lansiranje raketa i dronova, navodi se u saopštenju američke vojske.

Izrael i SAD su rano jutros pokrenuli seriju udara na iranske ciljeve uzrokujući štetu i civilne žrtve, nakon čega je Iran pokrenuo odmazdne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) 28. фебруар 2026.

Autor: Marija Radić