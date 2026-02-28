Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana

Vojska SAD nije danas pretrpela borbene gubitke u uzvratnom udaru Irana na američke vojne objekte na Bliskom istoku, saopštila je danas Centralna komanda SAD (CENTCOM).
"Šteta na američkim postrojenjima bila je minimalna i nije uticala na operacije", saopštila je CENTCOM na X mreži.
SAD su u napadima ciljale komandne i kontrolne objekte Korpusa islamske revolucionarne garde (IRCG), zajedno sa iranskim lokacijama za lansiranje raketa i dronova, navodi se u saopštenju američke vojske.
Izrael i SAD su rano jutros pokrenuli seriju udara na iranske ciljeve uzrokujući štetu i civilne žrtve, nakon čega je Iran pokrenuo odmazdne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.— U.S. Central Command (@CENTCOM) 28. фебруар 2026.
The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU
Autor: Marija Radić