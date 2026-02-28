U napadu SAD na jugu Irana 85 poginulih: Pogođena i škola, stradale učenice

U napadu Sjedinjenih Američkih Država na školu u iranskom gradu Minabu u provinciji Hormozgan na jugu Irana poginulo je 85 učenica i članova njihovih porodica, a 92 su povređene, saopštio je guverner te provincije Mohamed Ašuri.

"Napad na osnovnu školu u Minabu je strašan zločin, koji je ponovo pokazao da lažni branitelji ljudskih prava krše sve međunarodne norme, napadom na bespomoćne civile umesto na vojne ciljeve", naveo je on, prenosi Tasnim.

Napad na žensku osnovnu školu "Šadžareje Tajabeh" izveden je u 10.45 ujutro, po lokalnom vremenu, rekao je regionalni zvaničnik, napominjući da napadači nisu pokazali nikakvu odgovornost prema ljudskim životima i međunarodnim zakonima.

Ašuri je istakao da je spasilačke ekipe i volonteri na licu mesta i da se nastavlja potraga za preživelima ispod ruševina.

Autor: Marija Radić