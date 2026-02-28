IZRAEL POBIO NA DESETINE NEVINE DECE! Osnovna škola za devojčice razneta bombom u južnom Iranu, najmanje 40 MRTVIH (VIDEO)

Prema iranskim medijima, najmanje 40 osoba, uključujući učenice, poginulo je, a 48 je povređeno kada su izraelski avioni gađali osnovnu školu za devojčice u gradu Minab, u iranskog provinciji Hormozgan.

Provincijski zvaničnik je potvrdio za iranski emiter IRIB da je škola pogođena tokom jutrošnjih napada. Za sada nema dodatnih detalja o posledicama.

Amerika i Izrael izveli su zajedničkinapad na Iran rano u subotu, navodeći da je cilj uklanjanje pretnji koje predstavlja iranski režim. Pojedinačne video izjave objavili su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp, u kojima se takođe aludira na podršku promeni vlasti u Teheranu.

🇮🇷🇺🇸🇮🇱 ÚLTIMA HORA | Tragedia en Irán; más de 36 muertos en escuela primaria de niñas, atacada por Israel y EE.UU



Una escuela primaria para niñas fue atacada por Israel y Estados Unidos en la ciudad iraní de Minab.#Iran #IsraelTerroristState #EEUUGenocida pic.twitter.com/sxrleM4p31 — Ommis Salazar (@OmSalazar_upel5) 28. фебруар 2026.

Iran je udare označio kao kršenje suvereniteta, obećao je odgovor i pokrenuo odmazdne napade.

Ovi događaji se dešavaju dok Oman posreduje u razgovorima između Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu, a najnovija runda razgovora održana je u Ženevi u četvrtak.

📢İran'ın güneyinde bulunan Minab şehrinde bir ilkokul vuruldu



📌40 kız çocuğu hayatını kaybetti pic.twitter.com/fJERHaQmzo — T24 (@t24comtr) 28. фебруар 2026.

Povodom napada na školu za devojčice na jugu Irana, oglasio se i iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, na društvenoj mreži "Iks". On je podelio fotografiju uništene škole i najavio osvetu za ovaj zločin.

- Uništena zgrada je osnovna škola za devojčice u južnom delu Irana. Napad je izveden usred dana, dok je škola bila puna mladih učenica. Samo na ovom mestu desetine nevine dece je ubijeno. Ovi zločini protiv iranskog naroda neće ostati nekažnjeni - napisao je Aragči.

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 28. фебруар 2026.

Ironično je to, što je Iran sve vreme optuživan za kršenje ljudskih, a posebno ženskih prava, a onda Izrael u nameri da oslobodi Iranke "zlog režima", raznese školu punu dece i to ženske dece.

Autor: Iva Besarabić