Teška nesreća u Iranu, prevrnuo se autobus - najmanje 13 mrtvih

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a više od 10 je povređeno kada se autobus prevrnuo na auto-putu u centralnom Iranu, javila je danas iranska državna novinska agencija IRNA.

Nesreća se dogodila kasno sinoć kada je autobus udario u centralnu zaštitnu ogradu autoputa, prešao u suprotnu traku i sudario se sa taksijem pre nego što se prevrnuo, saopštila je policija.

Jedanaest putnika autobusa i dve osobe koje su bile u taksiju poginule su u nesreći, dok je šest žena i sedam muškaraca hospitalizovano, preneo je AP.

Iran je među zemljama u kojima u saobraćajnim nesrećama pogine najviše ljudi, sa oko 20.000 smrtnih slučajeva godišnje.

Autor: S.M.

