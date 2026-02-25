CRNI BILANS: Najmanje 40 mrtvih u poplavama i klizištima u Brazilu

U poplavama i klizištima koje su izazvale obilne kiše u jugoistočnoj brazilskoj državi Minas Žerais poginulo je najmanje 40 osoba, saopštila je danas državna vatrogasna služba.

U saopštenju se navodi da se 27 osoba vodi kao nestalo, kao i da je zbog poplava i klizišta raseljeno oko 3.600 ljudi u gradovima Žuiz de Fora i Uba, prenosi Rojters.

Gradonačelnica Žuiz de Fore, Margarida Salomao pozvala je danas ljude koji žive u područjima visokog rizika da napuste svoje domove i da potraže pomoć u skloništima koja je postavila gradska vlada.

Veliki deo Brazila ulazi u vrhunac kišne sezone tokom leta, od decembra do marta, kada su česti intenzivni pljuskovi, grmljavine, poplave i klizišta.

Gradska skupština Žuiz de Fore saopštila je da je ovo bio najkišovitiji februar u istoriji grada, sa padavinama koje su već do sada dvostruko veće od očekivane količine za taj mesec.

Autor: S.M.