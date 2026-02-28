AKTUELNO

Svet

BRUTALNA AGRESIJA! U izraelskom napadu na školu POGINULE 24 UČENICE

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Leo Correa ||

Dvadeset i četiri učenice poginule su u izraelskom napadu na osnovnu žensku školu u Minabu, gradu u provinciji Hormozgan na jugu Irana.

Prema izveštajima, još nema informacija o povređenima, objavila je Irna, prenosi Al Džazira.

Iranska agencija Fars prvobitno je javila da je poginulo 5 devojčica, da bi kasnije broj žrtava bio povećan.

Iranske vlasti osudile su incident kao "brutalnu agresiju".

Vlasti u Iranu još nisu komentarisale detalje napada, dok je Izrael do sada odbio da se izjasni o ovoj nesreći.

Iranska paravojna Revolucionarna garda ima bazu u gradu.

Autor: S.M.

#AGRESIJA

#Izrael

#Teheran

#učenice

#škola

POVEZANE VESTI

Svet

UŽAS U GAZI: Više od 100 Palestinaca POGINULO, desetine ranjeno u izraelskom napadu na ŠKOLU!

Svet

Strašan napad na pijacu u Kartumu: Najmanje 23 osobe poginule u vazdušnom napadu sudanske vojske

Svet

Raste broj žrtava: U izraelskom vazdušnom napadu na Bejrut ubijeno devet osoba

Svet

Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike: Oglasio se Pentagon

Svet

Najmanje 62 žrtve u izraelskom napadu na istočnu libansku provinciju

Svet

Rojters: U izraelskom napadu na Bejrut ubijen visoki komandant Hezbolaha