BRUTALNA AGRESIJA! U izraelskom napadu na školu POGINULE 24 UČENICE

Dvadeset i četiri učenice poginule su u izraelskom napadu na osnovnu žensku školu u Minabu, gradu u provinciji Hormozgan na jugu Irana.

Prema izveštajima, još nema informacija o povređenima, objavila je Irna, prenosi Al Džazira.

Iranska agencija Fars prvobitno je javila da je poginulo 5 devojčica, da bi kasnije broj žrtava bio povećan.

Iranske vlasti osudile su incident kao "brutalnu agresiju".

Vlasti u Iranu još nisu komentarisale detalje napada, dok je Izrael do sada odbio da se izjasni o ovoj nesreći.

Iranska paravojna Revolucionarna garda ima bazu u gradu.

Autor: S.M.