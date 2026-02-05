Zelenski: Novi trilateralni sastanak učesnika mirovnih pregovora verovatno u SAD

Sledeći sastanci pregovaračkih timova Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije planirani su u bliskoj budućnosti i verovatno će biti održani u SAD, saopštio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Danas je stigao izveštaj našeg pregovaračkog tima nakon dva dana sastanaka i pregovora u Emiratima sa američkom i ruskom stranom", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je dodao da očekuje tim u Kijevu za potpuni izveštaj jer, kako je naveo, "o mnogim aspektima se ne može razgovarati preko telefona".

"Koliko već možemo da vidimo, dalji sastanci su planirani u bliskoj budućnosti. Najverovatnije u Americi" saopštio je Zelenski.

On je takođe izjavio da je ukrajinska strana spremna za sve radne formate koji zaista mogu približiti mir i učiniti ga pouzdanim, trajnim, i onim koji će "lišiti Rusiju apetita za dalju borbu".

"Važno je da se ovaj rat završi na način da Rusija nema nagradu za agresiju. To je jedan od ključnih principa koji obnavljaju i garantuju istinsku bezbednost", naglasio je predsednik Ukrajine.

Specijalni izaslanik predsednika SAD Država Stiv Vitkof saopštio je ranije danas da su u okviru drugih trilateralnih pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tokom dva dana delegacije Ukrajine, SAD i Rusije detaljno razmatrale nerešena pitanja, uključujući metode sprovođenja prekida vatre i praćenja prekida neprijateljstava, saopštio je ranije.

Dodao je da je dogovoreno da delegacije izvestе svoje prestonice o rezultatima i da nastave trilateralne razgovore u narednim nedeljama.

U Abu Dabiju su juče i danas održani razgovori delegacija SAD, Ukrajine i Rusije u okviru drugog trilateralnog sastanka sa ciljem unapređenja napora za okončanje rata u Ukrajini.

Prvi trilateralni sastanak delegacija Sad, Ukrajine i Rusije održan je 23. i 24. januara 2026. godine, takođe, u Abu Dabiju.

Autor: S.M.