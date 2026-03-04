Prve scene drame u Ormuzu! Gomilaju se tankeri, oglasila se Amerika

Desetine tankera i teretnih brodova nagomilale su se na ulazu i izlazu iz Persijskog zaliva nakon zatvaranja Ormuskog moreuza, prema podacima službe za praćenje brodova Vesselfinder.

U međuvremenu, sam moreuz ostaje praktično prazan. U ponedeljak su prošla samo dva tankera, javljaju RIA Novosti, pozivajući se na CNN.

Mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC) je noćas izvestila da su iranske snage uspostavile potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Kretanje naftnih, komercijalnih i ribarskih brodova kroz vode postalo je nemoguće. Korpus je dodao da je uništio više od deset tankera u području moreuza.

Ormuski moreuz je drugi po važnosti u svetu i kroz njega dnevno prođe oko 20 miliona barela nafte.

Predsednik Donald Tramp je izjavio da će američka mornarica početi da prati tankere kroz Ormuski moreuz ako bude potrebno. Takođe je naredio da se sva pomorska trgovina u Persijskom zalivu osigura po pristupačnim cenama.

The World's Oil Transit Chokepoints 🛢



1. 🌏 Strait of Malacca – 23.7 Million

2. 🌍 Strait of Hormuz – 20.9 Million

3. 🌍 Suez Canal – 8.8 Million

4. 🌍 Bab-el-Mandeb – 8.6 Million

5. 🌍 Cape of Good Hope – 6.0 Million

6. 🇩🇰 Danish Strait – 4.9 Million

7. 🇹🇷 Turkish Straits –… pic.twitter.com/0ziZ6TbBHO — Global Statistics (@Globalstats11) 04. март 2026.

IRGC je ranije saopštio da je pogodio tri broda u vlasništvu Sjedinjenih Država i Velike Britanije, nazivajući ih prekršiocima.

U subotu su SAD i Izrael pokrenuli veliku vojnu operaciju protiv Islamske Republike. Tel Aviv je izjavio da je cilj udara bio da se spreči Teheran da nabavi nuklearno oružje. Tramp je, u međuvremenu, zapretio da će uništiti iransku mornaricu i odbrambenu industriju i pozvao građane zemlje da svrgnu režim u Teheranu.

Autor: A.A.