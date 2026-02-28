Zelenski o napadu na Iran: Događaji na Bliskom istoku šansa za Irance da se oslobode terorističkog režima

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da su događaji na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva "pravedna šansa" za iranski narod da se oslobodi terorističkog režima i osigura bezbednost susednim zemljama.

Zelenski je u obraćanju objavljenom na Telegram kanalu rekao da se događaji na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva razvijaju veoma brzo, prenosi Ukrinform.

"Nažalost, Ukrajina dobro zna o čemu je reč, iako Ukrajinci nikada nisu pretili Iranu. Međutim, iranski režim je sam izabrao da bude saučesnik (predsednika Rusije Vladimira) Putina i snabdevao ga dronovima 'šahed' i to ne samo letelicama već i tehnologijama", rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je istakao da je zato pravedno da se pruži prilika iranskom narodu da se oslobodi terorističkog režima i osigura bezbednost svim narodima koji su stradali od terora poreklom iz Irana.

On je dodao je da su ruske snage tokom rata protiv Ukrajine upotrebile više od 57.000 jurišnih dronova tipa "šahed".

Istovremeno, Zelenski je naglasio važnost očuvanja života i sprečavanja širenja rata na Bliskom istoku.

"Važno je sačuvati što je moguće više života i ne dozvoliti dalje širenje rata. Važno je da su Sjedinjene Američke Države odlučne, jer kada postoji odlučnost Amerike, globalni zločinci slabe", rekao je on.

Zelenski je kazao i da je primio izveštaj ukrajinskog ministra odbrane Rustema Umerova nakon sastanka sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa, na kojem su razmatrani rezultati razgovora u Ženevi, pre svega o ekonomskim pitanjima i obnovi.

"Nastavljamo pripreme za trilateralni format, kada god to bude moguće", poručio je Zelenski.

Autor: Marija Radić