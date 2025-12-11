UKRAJINCI ODLUČUJU O SUDBINI TERITORIJA?! Zelenski je upravo najavio odlučujući potez o Trampovom planu: Narod će odgovoriti na to pitanje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će o pitanju teritorija odlučivati narod Ukrajine - putem izbora ili referenduma.

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države predložile stvaranje takozvane "slobodne ekonomske" ili, kako Rusi kažu, "demilitarizovane zone u delu Donjecke oblasti".

Prema ovom planu, ukrajinske trupe treba da se povuku sa dela teritorije, a ruske trupe ne bi trebalo da uđu u nju.

"Istovremeno, mnoga pitanja ostaju, naime: ko kontroliše ovu zonu, kakav će biti mehanizam praćenja, da li Ruska Federacija povlači trupe na distancu ogledala i kako sprečiti moguću infiltraciju ruskih snaga pod maskom civila", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi RBK Ukrajina.

On je naglasio da predloženi model nije u interesu Ukrajine, jer je, kako je naveo, "fer stajati na liniji kontakta".

"Dijalog se nastavlja, a Kijev traži fer rešenja zasnovana na paritetu i bezbednosnim garancijama", dodao je ukrajinski lider.

"Verujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje"

On je naglasio da konačna odluka u vezi sa teritorijama mora biti pravedna i zasnovana na stavu naroda.

"Verujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje. U formatu izbora ili u formatu referenduma, ali mora postojati stav naroda Ukrajine", rekao je Zelenski.

Dodao je da trenutno mnogo toga zavisi od ukrajinske vojske.

"Šta ukrajinska vojska može da odvrati, kako može da se drži, gde može da uništi okupatora? To utiče na celu diplomatsku strukturu", zaključio je Zelenski.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da Kijev treba da održi predsedničke izbore čak i u ratno vreme, tvrdeći da većina Ukrajinaca navodno želi brz dogovor sa Rusijom.

Zelenski je odgovorio da je spreman za izbore, ali da se oni mogu održati tek nakon izmena zakona i uz bezbednosne garancije.

Autor: Iva Besarabić