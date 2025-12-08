Zelenski: Još uvek nema dogovora o Donbasu u mirovnim pregovorima

Iako su mirovni pregovori pod okriljem SAD-a u toku, dogovor o ključnom pitanju teritorija u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas još uvek nije na vidiku, potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prenosi Bloomberg News.

Zelenski je u telefonskom intervjuu pojasnio kako elementi američkog predloga zahtevaju dalje rasprave o nizu "osetljivih pitanja", među kojima su i sigurnosne garancije za regije Donjeck i Lugansk.

"Postoje vizije SAD-a, Rusije i Ukrajine - a mi nemamo jedinstven stav o Donbasu", izjavio je on.

Ova izjava dolazi nedugo nakon što je američki predsednik Donald Trump izrazio svoje "malo razočaranje" činjenicom da Zelenski, kako se čini, još nije pročitao predlog. Tramp je takođe izrazio uverenje da ukrajinski predsednik nije spreman da potpiše sporazum.

Podsetimo, jedno od najkontroverznijih pitanja u početnom američkom mirovnom planu od 28 tačaka bio je zahtev da Ukrajina napravi značajne teritorijalne ustupke Rusiji, što bi uključivalo prepuštanje celog Krima i regija Lugansk i Donjeck, što Ukrajina odbija, prenosi Index.

Autor: S.M.