Tramp jasno poručio: Zelenski će mirovni plan morati da prihvati!

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je večeras da će njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski "morati da prihvati" mirovni plan.

Upitan da li je razgovarao sa Zelenskim o mirovnom planu od 28 tačaka za Ukrajinu, Tramp je rekao: "Imamo plan. Strašno je ono što se dešava. To je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi".

"Mi mislimo da imamo način da dođemo do mira. On će morati da ga odobri", dodao je američki predsednik.

Na novinarsko pitanje da je mirovni plan naišao na određene kritike, Tramp je odgovorio: "Misliš, on ga ne voli?", aludirajući na Zelenskog.

"Moraće da ga voli, a ako mu se ne sviđa, onda valjda treba samo da nastave da se bore. U nekom trenutku, moraće da prihvati nešto. Sećaš se, u Ovalnoj kancelariji, ne tako davno, rekao sam: ‘Nemaš karte'. Ja sam nasledio ovaj rat. Mislim da je trebalo da postigne dogovor pre godinu dana, pre dve godine”, dodao je Tramp.

Autor: Marija Radić