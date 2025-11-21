AKTUELNO

Svet

Tramp jasno poručio: Zelenski će mirovni plan morati da prihvati!

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je večeras da će njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski "morati da prihvati" mirovni plan.

Upitan da li je razgovarao sa Zelenskim o mirovnom planu od 28 tačaka za Ukrajinu, Tramp je rekao: "Imamo plan. Strašno je ono što se dešava. To je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi".

"Mi mislimo da imamo način da dođemo do mira. On će morati da ga odobri", dodao je američki predsednik.

Na novinarsko pitanje da je mirovni plan naišao na određene kritike, Tramp je odgovorio: "Misliš, on ga ne voli?", aludirajući na Zelenskog.

"Moraće da ga voli, a ako mu se ne sviđa, onda valjda treba samo da nastave da se bore. U nekom trenutku, moraće da prihvati nešto. Sećaš se, u Ovalnoj kancelariji, ne tako davno, rekao sam: ‘Nemaš karte'. Ja sam nasledio ovaj rat. Mislim da je trebalo da postigne dogovor pre godinu dana, pre dve godine”, dodao je Tramp.

pročitajte još

TRAMP SPREMA ČISTKU U BELOJ KUĆI: Predsednik SAD priprema kadrovske promene u kabinetu, na udaru ovi funkcioneri!

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Ukrajina

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

'ZELENSKI SPREMAN DA PREDA KRIM' Tramp o sastanku s ukrajinskim predsednikom na sahrani pape i razočaranju Rusijom 'Putin da prestane da puca i potpiš

Svet

Oglasio se Tramp, pomenuo rat i ofanzivu na Rusiju

Svet

Zelenski otputovao na sastanak Evropskog saveta gde će predstaviti Plan pobede

Svet

PAO DOGOVOR! Oglasio se Zelenski nakon hitnog sastanka sa evropskim liderima o Trampovom mirovnom planu

Svet

TRAMP I ZELENSKI RAZGOVARALI DVA PUTA U DVA DANA! Predsednik SAD i predsednik Ukrajine govorili o snabdevanju Kijeva oružjem

Svet

NAKON PUTINA, TRAMP RAZGOVARAO I SA ZELENSKIM: Predsednik Amerike odredio tim koji će voditi pregovore o Ukrajini