AKTUELNO

Svet

ZELENSKI PRISTAO NA MIROVNI PLAN? Moguće postići dogovor sa SAD o okončanju rata u narednih nekoliko dana (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Ukrajinska pravda, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smatra da je sasvim moguće postići dogovor sa SAD o neophodnim koracima za dostojanstveno okončanje rata u narednih nekoliko dana.

"Ukrajinska delegacija bi već trebalo da bude u Sjedinjenim Državama do večeras, po američkom vremenu. Dijalog zasnovan na Ženevskim tačkama će se nastaviti. Diplomatija ostaje aktivna.

Američka strana pokazuje konstruktivan pristup i u narednim danima je izvodljivo konkretizovati korake kako bi se utvrdilo kako dovesti rat do dostojanstvenog kraja. Ukrajinska delegacija ima potrebne direktive i očekujem da će delegacija raditi u skladu sa jasnim ukrajinskim prioritetima", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Zelenski je takođe pomenuo da su u toku pripreme za saradnju sa ukrajinskim partnerima sledeće nedelje, "uključujući i obezbeđivanje višeg kvaliteta naše protivvazdušne odbrane, i veoma računamo na podršku naših partnera".

Ukrajinska delegacija na čelu sa Rustemom Umerovim, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, danas je otputovala u Sjedinjene Države kako bi nastavila razgovore o američkom mirovnom planu. Zelenski očekuje izveštaj u nedelju.

Aksios je ranije objavio da bi Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika, trebalo da otputuje u SAD na pregovore o "mirovnom sporazumu".

Devet ljudi se pridružilo delegaciji koja će prisustvovati mirovnim pregovorima o rešavanju rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, među njima su Umerov, Kirilo Budanov, šef Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine (ODU); Vadim Poklad, zamenik šefa Službe bezbednosti Ukrajine; i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Mir

#SAD

#Ukrajina

#Volodimir Zelenski

#predsednik

POVEZANE VESTI

Svet

Zelenski: Spreman sam za dogovor sa SAD o retkim zemnim metalima

Svet

Tramp jasno poručio: Zelenski će mirovni plan morati da prihvati!

Svet

TRAMP I ZELENSKI RAZGOVARALI DVA PUTA U DVA DANA! Predsednik SAD i predsednik Ukrajine govorili o snabdevanju Kijeva oružjem

Svet

PAO DOGOVOR! Oglasio se Zelenski nakon hitnog sastanka sa evropskim liderima o Trampovom mirovnom planu

Svet

ZELENSKI I TRAMP RAZGOVARALI O KRAJU RATA U UKRAJINI: Predsednik SAD obavešten o ruskim napadima na Kijev i druge gradove

Svet

'MOJ PLAN ZA MIR IMA TRI TAČKE' Zelenski bacio sve karte na sto: 'Nije komplikovan, ali moram da znam ko šta garantuje'