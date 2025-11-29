ZELENSKI PRISTAO NA MIROVNI PLAN? Moguće postići dogovor sa SAD o okončanju rata u narednih nekoliko dana (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smatra da je sasvim moguće postići dogovor sa SAD o neophodnim koracima za dostojanstveno okončanje rata u narednih nekoliko dana.

"Ukrajinska delegacija bi već trebalo da bude u Sjedinjenim Državama do večeras, po američkom vremenu. Dijalog zasnovan na Ženevskim tačkama će se nastaviti. Diplomatija ostaje aktivna.

Američka strana pokazuje konstruktivan pristup i u narednim danima je izvodljivo konkretizovati korake kako bi se utvrdilo kako dovesti rat do dostojanstvenog kraja. Ukrajinska delegacija ima potrebne direktive i očekujem da će delegacija raditi u skladu sa jasnim ukrajinskim prioritetima", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Zelenski je takođe pomenuo da su u toku pripreme za saradnju sa ukrajinskim partnerima sledeće nedelje, "uključujući i obezbeđivanje višeg kvaliteta naše protivvazdušne odbrane, i veoma računamo na podršku naših partnera".

Ukrajinska delegacija na čelu sa Rustemom Umerovim, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, danas je otputovala u Sjedinjene Države kako bi nastavila razgovore o američkom mirovnom planu. Zelenski očekuje izveštaj u nedelju.

Aksios je ranije objavio da bi Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika, trebalo da otputuje u SAD na pregovore o "mirovnom sporazumu".

Devet ljudi se pridružilo delegaciji koja će prisustvovati mirovnim pregovorima o rešavanju rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, među njima su Umerov, Kirilo Budanov, šef Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine (ODU); Vadim Poklad, zamenik šefa Službe bezbednosti Ukrajine; i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Autor: Iva Besarabić