'MOJ PLAN ZA MIR IMA TRI TAČKE' Zelenski bacio sve karte na sto: 'Nije komplikovan, ali moram da znam ko šta garantuje'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je tokom razgovora sa novinarima da njegov plan za okončanje rata ima tri tačke i to najpre prekid vatre, zatim pregovore uz posredovanje SAD i konačno jasne bezbednosne garancije.

- Moj plan nije toliko komplikovan. Veoma je jednostavan: prekid vatre, potom moramo razgovarati i rešiti pitanje uz posredovanje SAD i (konačno) moramo imati jasne bezbednosne garancije tj. ko je u stanju da garantuje i šta? Na primer šta je Evropa u stanju da garantuje, šta su SAD u stanju da garantuju, šta je Rusija u stanju da garantuje. Mora postojati usaglašeni stav - naglasio je Zelenski, prenosi agencija Ukrinform.

Zelenski potvrdio da su za sutra, 13. avgust, planirani široki pregovori sa evropskim liderima i predstavnicima SAD.

- Sutra ćemo razgovarati sa Evropljanima i sa američkom stranom i svakako ću im preneti da se o tako osetljivim pitanjima o Ukrajini mora razgovarati u prisustvu Ukrajine - naglasio je predsednik Zelenski i poručio da Evropa mora biti prisutna u predstojećem pregovaračkom procesu.

- Za mene je prisustvo Evrope u jednom ili drugom obliku veoma važno, jer na kraju krajeva, niko, osim Evrope ne daje nam bezbednosne garancije. Čak i u finansijskom smislu, odnosno garancije o finansiranju potreba naše vojske što je istovremeno i bezbednosna garancija - rekao je Zelenski.

Autor: D.B.