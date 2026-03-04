U IRANU NEMA INTERNETA: Država potpuno isključena sa mreže više od 84 sata

Internet u Iranu je isključen u potpunosti više od 84 sata, prema podacima međunarodne službe za praćenje Interneta NetBlocks.

"Podaci sa mreže pokazuju da je Iran isključen sa Interneta više od 84 sata", saopštiio je NetBlocks na društvenoj mreži Iks, upozoravajući da je "pristup otvorenom internetu spas u vremenima krize, a prekid interneta pokazuje nepoštovanje prava javnosti da ostane informisana i da se angažuje u budućnosti svoje zemlje".

U subotu, 28. februara, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su seriju udara na mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.

Iran je odgvorio raketnim udarima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Autor: Marija Radić