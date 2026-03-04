AKTUELNO

Svet

U IRANU NEMA INTERNETA: Država potpuno isključena sa mreže više od 84 sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hussein Malla ||

Internet u Iranu je isključen u potpunosti više od 84 sata, prema podacima međunarodne službe za praćenje Interneta NetBlocks.

"Podaci sa mreže pokazuju da je Iran isključen sa Interneta više od 84 sata", saopštiio je NetBlocks na društvenoj mreži Iks, upozoravajući da je "pristup otvorenom internetu spas u vremenima krize, a prekid interneta pokazuje nepoštovanje prava javnosti da ostane informisana i da se angažuje u budućnosti svoje zemlje".

U subotu, 28. februara, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su seriju udara na mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.

Iran je odgvorio raketnim udarima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

pročitajte još

UŽIVO! Žestoki udari po Libanu, rakete ispaljene na Rijad, Ormuski moreuz blokiran totalno?

Autor: Marija Radić

#Internet

#Iran

#iran internet

#isključenje

#mreža

POVEZANE VESTI

Svet

VIŠE OD 600 RUSA BLOKIRANO U IRANSKOJ NUKLEARKI: Kontakt je potpuno prekinut, ne zna se ništa od njima

Svet

Eskaliralo u Iranu! Gore džamija i kurani, ali i nacionalna televizija, u bolnicama nema mesta za povređene

Svet

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA BOMBAŠKI NAPAD U IRANU: Poginule 84 osobe, ožalošćeni traže OSVETU!

Društvo

GUŽVE NA GRANICI: Teretnjaci na Batrovcima čekaju četiri sata, na Gradini tri, evo gde nema zadržavanja

Extra

NIKADA NE BACAJTE OVAJ DEO OD LIMENKE: Mnogi misle da ne vredi ni paru, a EVO šta sve možete da uradite sa tim

Extra

Ovaj deo limenke nikad ne bacajte: Mnogi misle da ne vredi ništa, a evo šta sve možete da uradite sa tim