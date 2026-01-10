AKTUELNO

Eskaliralo u Iranu! Gore džamija i kurani, ali i nacionalna televizija, u bolnicama nema mesta za povređene

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP ||

Masovni protesti u Iranu podstaknuti ekonomskim slomom i drastičnim padom vrednosti nacionalne valute, izmiču kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom.

Iranska državna televizija objavila je snimke spaljenih Kurana i džamija. Kako je napisao turski novinar Ragıp Soylu, to je objavljeno kako bi etiketirao demonstrante kao naoružane kriminalce.

Lekari upozoravaju da nemaju više gde da smeste povređene. Mnogi od njih imaju prostrelne rane na glavi, a organizacije za ljudska prava objavile su da je režim ubio na desetine demonstranata.

Foto: Tanjug AP

Iranska aktivistkinja i novinarka Masih Alinejad objavila je snimak džamije koja u plamenu.

Zapaljena je i zgrada televizije

Zgrada u Isfahanu u vlasništvu iranske državne televizije IRIB sinoć je zapaljena.

Podsetimo, masovni protesti protiv iranskih vlasti i vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija nastavljaju se širom Irana već drugu nedelju zaredom. Demonstracije su izbile zbog teške ekonomske situacije, kolapsa nacionalne valute i opšteg nezadovoljstva klerikalnim režimom, a zahvatile su Teheran i više od 100 gradova širom zemlje.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se najveći antivladini protesti u poslednjih nekoliko godina. Demonstranti, između ostalog, zahtevaju povratak sina prognanog šaha – Reze Pahlavija.

Foto: Tanjug AP

Iranski državni mediji pokušavaju da umanje razmere nemira ili ih u potpunosti negiraju, emitujući snimke praznih ulica. Vlasti su uvele i oštre mere, pa je organizacija NetBlocks saopštila da je došlo do – nacionalnog prekida interneta – kako bi se onemogućila komunikacija među demonstrantima.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/

