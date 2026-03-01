AKTUELNO

Svet

AMERIČKA VOJSKA PRIZNALA PRVE GUBITKE: Poginula tri vojnika! IRANSKA GARDA TVRDI: Ubili smo 560 Amerikanaca

Izvor: Kurir.rs/Agencije, Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg ||

Tri američka vojnika su poginula, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije „Epski bes“, objavila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

„Nekoliko drugih vojnika je zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga i vraćaju se na dužnost. Opsežne borbene operacije se nastavljaju i naš odgovor je u toku“, navodi se u objavi.

„Situacija se brzo menja, tako da iz poštovanja prema porodicama nećemo objavljivati dodatne informacije, uključujući identitet poginulih boraca, dok ne prođe 24 sata od obaveštenja najbližih rođaka.“

Još uvek nije poznato kako su vojnici poginuli.

S druge strane, Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) objavio je da je izvršio napade na američke i britanske mete na moru i kopnu. Tvrde da su pogodili tri tankera za naftu i da su ubili ili ranili 560 američkih vojnika u napadima na američke baze u regionu.

Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair

Prema Gardi, njihove snage su ciljale tri tankera za naftu za koje kažu da pripadaju Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. „Pogodili smo raketama tri ofanzivna tankera za naftu koja pripadaju Sjedinjenim Državama i Britaniji u Zalivu i Ormuskom moreuzu“, navodi se u njihovom saopštenju.

Pored napada sa mora, IRGC je takođe izvestio o napadima na kopnene ciljeve. „Ciljali smo razne američke baze u regionu, što je rezultiralo smrću i povredama 560 američkih vojnika“, rekli su.

pročitajte još

RAT NA BLISKOM ISTOKU! TRAMP: Iranci ŽELE DA PREGOVARAJU, PRISTAO SAM! Čekali su predugo, ubili smo im 48 vođa jednim udarcem (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Iran

#Izrael

#Poginuli

#SAD

#vojnici

POVEZANE VESTI

Svet

CENTCOM: Tri pripadnika američke vojske ubijena, petorica teško ranjena

Svet

Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana

Svet

POGINULA ČETIRI AMERIČKA VOJNIKA: Tragedija u blizini vojne baze u Vašingtonu (VIDEO)

Svet

NOVI OKRŠAJ IZNAD CRVENOG MORA! Hitno se oglasili Amerikanci - Huti ostvaruju pretnje

Svet

TRAMP ŠALJE 3.000 VOJNIKA NA GRANICU SA MEKSIKOM: Oglasila se američka vojska

Svet

Potopili smo 9 iranskih ratnih brodova: Novo oglašavanje Donalda Trampa