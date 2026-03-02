Porastao broj poginulih američkih vojnika u Operaciji 'Epski bes', oglasila se Centralna komanda

Centralna komanda vojske SAD potvrdila je najcrnje slutnje: broj poginulih američkih vojnika u direktnom sukobu sa Iranom porastao je na šest.

Do nove promene u bilansu žrtava došlo je nakon što su spasilačke ekipe uspele da izvuku posmrtne ostatke dvojice vojnika koji su se vodili kao nestali.

IDENTITETI SE DRŽE U TAJNOSTI

Pripadnici američkih snaga stradali su nakon što je Iran pogodio ključni objekat tokom početne faze odmazde na Bliskom istoku.

Procedura: Imena poginulih biće saopštena javnosti tek 24 sata nakon što porodice budu zvanično obaveštene.

Prethodni bilans: Prvobitno su potvrđene četiri žrtve, ali je potraga u ruševinama pogođenog objekta otkrila tragičan ishod za dvojicu nestalih.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 4 pm ET, March 2, six U.S. service members have been killed in action. U.S. forces recently recovered the remains of two previously unaccounted for service members from a facility that was struck during Iran's initial attacks in the region.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) 02. март 2026.

TRAMP: "OVO JE TEK POČETAK"

Američki predsednik Donald Tramp nije krio ozbiljnost situacije, otvoreno priznajući naciji da operacija "Epski bes" nosi visoku cenu u ljudskim životima.

"Nažalost, verovatno će biti još žrtava pre nego što se sve ovo završi. To je surova realnost rata. Učinićemo sve što je u našoj moći da to sprečimo, ali opasnost je ogromna", izjavio je Tramp.

Operacija se nastavlja punim intenzitetom, dok Pentagon istražuje sve okolnosti iranskih udara koji su naneli ove gubitke najmoćnijoj sili sveta.

Autor: D.S.