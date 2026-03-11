OPERACIJA 'EPSKI GNEV': Američki udari na Iran se intenziviraju, iranska moć u naglom opadu

Američki sekretar odbrane Pit Hegset saopštio je da Sjedinjene Države ulaze u najintenzivniju fazu vazdušnih udara unutar Irana u okviru operacije „Epski gnev“ (Operation Epic Fury). Jedanaestog dana operacije, koja je pokrenuta kako bi se sprečio iranski nuklearni program i zaštitila bezbednost Amerike, zabeležen je rekordan broj angažovanih lovaca i bombardera uz do sada najpreciznije obaveštajne podatke.

Dok američki napadi dostižu svoj vrhunac, podaci sa terena pokazuju da iranski vojni odgovor drastično slabi. Hegset je istakao da je u poslednja 24 sata zabeležen najmanji broj ispaljenih raketa od početka sukoba, što ukazuje na sistematsko uništavanje iranskih vojnih kapaciteta. Prema njegovim rečima, iranski režim je u očaju počeo da gađa sopstvene susede na Bliskom istoku, čime je od nekadašnjih posmatrača napravio neprijatelje, dok rakete lansira iz neposredne blizine škola i bolnica, svesno koristeći civile kao živi štit.

Sekretar odbrane je naglasio da je Iran ostao potpuno izolovan jer su ga napustili saveznici u Persijskom zalivu, dok su proksi grupe poput Hezbolaha, Huta i Hamasa praktično razbijene ili izbačene iz stroja. Umesto podrške Teheranu, regionalni partneri su odlučili da se svrstaju uz Sjedinjene Države, pružajući im pristup bazama i vazdušnom prostoru u okviru novog partnerstva koje iz temelja menja bezbednosnu arhitekturu regiona. Misija SAD ima jasno definisane ciljeve koji obuhvataju potpuno uništenje iranskih zaliha raketa i njihove odbrambene industrije, eliminaciju iranske mornarice i trajno onemogućavanje Irana da ikada razvije nuklearno oružje.

Taktičke detalje operacije izneo je general vazduhoplovstva Den Kejn, predsedavajući Združenog generalštaba, koji je potvrdio da je do danas pogođeno više od 5.000 ciljeva. On je precizirao da su teški bombarderi upotrebili desetine preciznih probojnih bombi od 2.000 funti na duboko ukopane raketne lansere, dok su istovremeno uništene fabrike za proizvodnju dronova kamikaza.

Rezultati ovih akcija su merljivi i pokazuju da je broj balističkih napada iz Irana opao za 90% u odnosu na početak operacije, dok je učestalost napada dronovima smanjena za 83%. General Kejn je zaključio da ovi podaci predstavljaju direktan dokaz efikasnosti američkih odbrambenih sistema i odlučnosti da se iranska vojna moć potpuno neutrališe.

