Hegset: SAD neće stati dok ne završi operaciju u Iranu

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće obustaviti vojne operacije u Iranu dok ne ostvare ciljeve, navodeći da je pogođeno više od 7.000 meta i da su iranske vojne sposobnosti značajno oslabljene.

"Završićemo misiju i žrtve naših vojnika čine našu posvećenost još snažnijom", rekao je Hegset na konferenciji za novinare, preneo je NBC Njuz.

On je naveo da je američka vojska do sada pogodila više od 7.000 ciljeva širom Irana i njegove vojne infrastrukture, ocenivši da se radi o "nadmoćnoj i precizno primenjenoj sili".

Prema njegovim rečima, sposobnost Irana da proizvodi balističke rakete pretrpela je "verovatno najteži udar" i smanjena je za oko 90 odsto od početka sukoba.

Hesgetje istakao da je Iran zemlja velikih razmera koja je značajan deo državnih resursa usmerila na proizvodnju raketa i dronova, kao i da se, kako je naveo, oslanja na mrežu organizacija koje podržava država.

Dodao je da je cilj operacije uništavanje raketnih sistema i industrijske baze Irana, kao i sprečavanje te zemlje da dođe do nuklearnog oružja.

Govoreći o pogibiji šest američkih vojnika u padu vojnog aviona za dopunu goriva iznad Iraka prošle nedelje, Hegset je rekao da je razgovarao sa njihovim porodicama.

"Poručili su nam da završimo ovo, da odamo počast njihovoj žrtvi i da ne odustajemo dok posao ne bude završen. Naš odgovor, kao i odgovor predsednika, bio je jednostavan, maravno da ćemo završiti ovu misiju", rekao je Hegset.