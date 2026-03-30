'IMAMO MNOGO OPCIJA' Tramp o uzimanju nafte iranu: SAD bi mogle da zauzmu ostrvo Harg...

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi mogao da "uzme naftu u Iranu" i da bi Sjedinjene Američke Države mogle da zauzmu glavno čvorište za gorivo u toj zemlji, ostrvo Harg.

"Da budem iskren sa vama, najviše bih voleo da uzmem naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD kažu - 'zašto to radite'? Ali to su glupi ljudi. Možda ćemo uzeti ostrvo Harg, možda nećemo. Imamo mnogo opcija", rekao je Tramp za "Fajnenšel tajms".

Tramp je sugerisao da bi to takođe značilo da bi SAD "morale da budu tamo neko vreme".

Na pitanje kakva je iranska odbrana na ostrvu, koje se nalazi u Persijskom zalivu, 25 kilometara od obale Irana, Tramp je kazao da ne misli da ta zemlja "ima bilo kakvu odbranu" i da bi SAD mogle "da ga osvoje vrlo lako".

Američki predsednik je dodao da indirektni pregovori između SAD i Irana, preko pakistanskih posrednika, dobro napreduju.

"Sporazum bi mogao da bude postignut prilično brzo", zaključio je Tramp.

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp pričao o pregovorima, a Kuvajt opet meta napada

Autor: Marija Radić

