TRAMP: PREUZEO BIH NAFTU U IRANU, ALI GLUPI LJUDI PITAJU: ZAŠTO? Eksplozivni intervju za FT, otkrio od koga je u Teheranu dobio POKLON u vidu 20 TANKERA

Tramp o ratu u Iranu u intervjuu za Fajnenšel tajms, američki predsednik kaže da bi "preuzeo naftu" u toj zemlji, ali da ga "glupi ljudi" u SAD pitaju zašto to radi.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da želi da "preuzme naftu u Iranu" i da bi zbog toga mogao da zauzme glavni izvozni centar Teherana za taj energent koji se nalazi na ostrvu Harg, u trenutku dok SAD šalju hiljade vojnika na Bliski istok.

U velikom intervjuu za Fajnenšel tajms (FT) Tramp je juče kazao da bi "preferirao da preuzme naftu", upoređujući ovaj potencijalni potez sa situacijom u Venecueli gde SAD nameravaju da kontrolišu naftnu industriju te latinoameričke zemlje "na neodređeno vreme" nakon hapšenja predsednika Nikolasa Madura u januaru.

List navodi da najnoviji komentari šef Bele kuće dolaze nakon što je američko-izraelski rat protiv Irana gurnuo Bliski istok u krizu i doveo do skoka cene nafte za više od 50 odsto za mesec dana.

Cena barela sirove nafte tipa Brent je porasla iznad 116 dolara jutros na azijskim finansijskim tržištima, što je blizu njenog najvišeg nivoa od početka sukoba.

- Da budem iskren sa vama, najviše volim da preuzmem naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD kažu: "Zašto to radite?" Ali to su glupi ljudi - kazao je Tramp za FT.

Takav potez bi uključivao zauzimanje ostrva Harg, preko kojeg se izvozi većina iranske nafte.

"Možda ćemo zauzeti Harg, možda nećemo"

Tramp je pojačao prisustvo američkih snaga u regionu, a Pentagon je naredio raspoređivanje 10.000 vojnika obučenih za zauzimanje i kontrolu teritorije.

Oko 3.500 vojnika stiglo je u region u petak, uključujući oko 2.200 marinaca.

Još 2.200 marinaca je na putu, dok su hiljade vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije takođe dobile naređenje za raspoređivanje u regionu.

Napad na ostrvo Harg bio bi rizičan, uprkos svemu tome i povećao bi šanse za više američkih žrtava i povećanje troškova i dužine trajanje rata.

- Možda ćemo zauzeti ostrvo Harg, možda nećemo. Imamo mnogo opcija. To bi takođe značilo da moramo da budemo tamo (na ostrvu Harg) neko vreme - rekao je Tramp.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

On je upitan o stanju iranske odbrane na ostrvu Harg.

- Ne mislim da imaju ikakvu odbranu. Mogli bismo vrlo lako da ga zauzmemo - naveo je predsednik SAD.

FT podseća da se sukob proširio poslednjih dana, napadom na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji koji je Iran izveo u petak, a u kojem je ranjeno 12 američkih vojnika i oštećen osmatrački avion E-3 Sentri (Avaks) vredan 270 miliona dolara.

Jemenski pobunjenici Huti takođe su ispalili balističku raketu na Izrael, preteći novom fazom eskalacije za koju analitičari kažu da bi mogla da pogorša globalnu energetsku krizu.

Međutim, uprkos pretnjama da će zauzeti iransku proizvodnju nafte, Tramp je naglasio da indirektni razgovori između SAD i Irana putem pakistanskih "emisara" dobro napreduju.

Podseća se da je Tramp postavio rok do 6. aprila da Iran prihvati sporazum kojim se okončava rat ili će se suočiti s američkim udarima na svoj energetski sektor.

Tankere odobrio Galibaf, iranska verzija Delsi Rodrigez



Na pitanje da li bi se u narednim danima moglo da dođe do sporazuma o prekidu vatre koji bi ponovo otvorio Ormuski moreuz, plovni put kroz koji obično prolazi petina svetske nafte, Tramp je odbio da iznese konkretne detalje.

- Imamo još oko 3.000 meta, bombardovali smo 13.000 meta, a još nekoliko hiljada meta koje treba da se ciljaju. Sporazum bi mogao da se postigne prilično brzo - rekao je Tramp.

On je prošle nedelje izjavio da je Iran dozvolio prolaz deset naftnih tankera pod pakistanskom zastavom kroz Ormuski moreuz kao "poklon" Beloj kući.

Tramp je za FT kazao da je broj tankera sada udvostručen na 20.

- Dali su nam deset. Sada daju 20, a tih 20 je već krenulo i idu pravo sredinom moreuza - poručio je američki predsednik.

Tramp je dodao da je Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i jedan od najviših ratnih lidera zemlje koji je viđen za novog vođu pod kontrolom SAD po modelu Venecuele i predsednice Delsi Rodrigez, odobrio dodatne tankere.

- On je taj koji mi je odobrio brodove. Sećate se da sam rekao da mi daju poklon? I svi su rekli: "Šta je poklon? Gluposti (izmišljotine)". Kada su čuli za to, zaćutali su i pregovori idu veoma dobro - rekao je Tramp.

"Promena režima" u Iranu se već desila

On je takođe izneo tvrdnju da je u Iranu već izvedena "promena režima" nakon što su dugogodišnji vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei i mnogi drugi visoki zvaničnici ubijeni na početku rata i u napadima koji su usledili.

- Ljudi sa kojima imamo posla su potpuno drugačija grupa ljudi... (Oni) su veoma profesionalni - kazao je Tramp.

On je takođe ponovio i spekulacije da je Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha i novi vrhovni vođa Irana, mogao da bude mrtav ili teško ranjen.

- Sin (Modžtaba) je ili mrtav ili je u izuzetno lošem stanju. Nismo uopšte čuli za njega. Nema ga - kazao je Tramp.

Teheran je insistirao da je mlađi Hamnei na bezbednom i u dobrom stanju nakon što je njegovo odsustvo iz javnosti podstaklo spekulacije da je teško ranjen.

Autor: A.A.