OPASNO! TRAMP ODOBRIO ZAKON: Carine od 500 posto za sve koji kupuju rusku naftu i gas

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik SAD Donald Tramp odobrio je zakon o uvođenju carina od 500 posto za sve koji kupuju rusku naftu. Ruski mediji prenose da se u predlogu zakona navodi i gas.

Ovaj zakon predložio je američki senator iz Južne Karoline Lindzi Grejem, poznati anti-ruski "jastreb".

- Nakon veoma produktivnog sastanka danas sa predsednikom Trampom o raznim pitanjima, on je dao zeleno svetlo za dvostranački zakon o sankcijama Rusiji na kojem sam mesecima radio sa senatorom Blumentalom i mnogim drugima - rekao je Grejem u saopštenju objavljenom u sredu uveče.

- Ovo će biti pravovremeno, jer Ukrajina pravi ustupke za mir, a (ruski predsednik Vladimir) Putin samo priča, nastavljajući da ubija nevine. Ovaj zakon će omogućiti predsedniku Trampu da kazni one zemlje koje kupuju jeftinu rusku naftu koja pokreće Putinovu ratnu mašineriju - rekao je Grejem.

- Ovaj zakon bi predsedniku Trampu dao veliku polugu protiv zemalja poput Kine, Indije i Brazila kako bi ih primorao da prekinu sa kupovinom jeftine ruske nafte, kojom se finansira Putinovo krvoproliće protiv Ukrajine. Radujem se snažnoj podršci obe stranke tokom glasanja, nadam se početkom sledeće nedelje - naveo je u objavi na mrežama.

Ruska državna agencija TASS piše da u predlogu zakona Amerikanci navode naftu, ali i gas.

Očigledno je da se stanje u svetu dodatno zaoštrava, a da će teret sukoba velikih sila sukob, ni krivi ni dužni, snositi i neutralne zemlje.

Autor: Jovana Nerić

