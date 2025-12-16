'Ljudi ne treba da brinu ni za naftu, ni za gas' VUČIĆ: Nema problema sa kursom, u deviznim rezervama 29 milijardi 367 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da građani u Srbiji ne treba da brinu ni za naftu, ni za gas, kada je reč o snabdevanju tim energentima, kao i da nema problema sa kursom dinara.

"Mi imamo problema sa kapacitetima cevi oko gasa, ali i to ćemo da rešimo. Razgovaramo tu i sa Evropljanima, da vidimo kako i šta još da radimo, sa Svetskom bankom smo imali važne razgovore. Želimo i hoćemo da pravimo taj interkonektor, tu kasni Srbijagas mnogo, dakle od Orljana, preko Leskovca do Vranja, to je 97 kilometara i još 47 kilometara od Vranja do granice sa Severnom Makedonijom. Hoćemo da radimo tri cevi prema Rumuniji. Moramo proveriti u kakvom je stanju, da imamo jednu za dizel, dakle za naftni derivat, da imamo za sirovu naftu i da imamo gasnu interkonekciju sa Rumunijom", rekao je Vučić za Javni servis.

Podsetio je da se sa Mađarskom radi Novi Sad-Alđe naftovod, projektuje se.

Na pitanje koliko je realno vremena potrebno da tim cevima prođe nafta, Vučić je rekao da će to biti brzo rađeno.

"Mi ćemo to brzo da radimo, zato što ćemo da izbegnemo one koji nas dave, gnjave i birokratskim procedurama nas ubijaju, tako da ćemo to, sve ovo što sam rekao, završiti za najkasnije godinu i po, dve", rekao je Vučić.

Dodao je da je država dobila i ponudu iz Hrvatske za Sorin-Bačko Novo Selo i da će država da se pozabavi i tom ponudom i da vidi da li donosi bilo kakve benefite.

Vučić je istakao da Srbija nema problema sa kursom dinara i istakao da država trenutno u deviznim rezervama ima 29 milijardi 367 miliona evra.

"Plus 52,5 tona zlata, istorijski najviše rezerve, što je negde oko 6,3 milijarde u evrima. Dakle, imamo 36 milijardi evra deviznih rezervi. Možemo da branimo kurs godinama, da se ne znam šta dešava", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje šta je stvorilo nestašicu evra u Srbiji, Vučić je rekao da nema nikakvih problema sa tim.

"Svake godine nam se desi između 10. i 25, kada dolazi veliki broj ljudi spolja, pre svega i iz BiH, Republike Srpske, dakle, kada dođu, onda oni kupuju ovde evre i, naravno, veštački izazivaju. Nema nikakvih problema. Hoću ljudima da kažem da se ne sekiraju, ja bih im prvi rekao da postoji neki problem, jer nikada nisam ništa krio od svog naroda", naveo je predsednik Vučić.

