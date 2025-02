VUČIĆ: Narod NEĆE KRVOPROLIĆE ni 'Majdan' u Srbiji - To potvrđuju istraživanja

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da narod u Srbiji neće krvoproliće ni "Majdan" i da to pokazuju i istraživanja.

Na pitanje novinara u Boljevcu, tokom posete Zaječarskom i Borskom okrugu, da prokomentariše najave predstavnika opozicije da će okupirati Pionirski park ispred Predsedništva 9. marta, Vučić je istakao da je tako već bio okupiran sigurno, kako je rekao, 50 puta i to po 300 dana.

Na konstataciju novinara da mnogi kažu da je tako počela obojena revolucija u Kijevu i da je to dovelo do krvoprolića, rekao je da jeste, ali da naš narod to neće.

Odgovarajući na pitanje da li je moguće da opozicija do te mere želi da naškodi svom narodu, rekao je da je to veoma neodgovorno i veoma neozbiljno.

Ali želje su jedno, a realnost je drugo, poručio je predsednik.

Vučić je rekao da imaju male šanse zato što narod to neće, kao i da to potvrđuju i istraživanja.

"I zato bes raste, zato bes raste. Zato je njihova ljutnja i nervoza sve veća, zato što znaju da to narod ne želi. I zato moraju da probaju to", naveo je Vučić.

Istakao je da je pre neki dan u Novom Sadu, njih 53 ceo dan držalo blokiran ceo grad i dodao da je bilo više traktora nego što je bilo ljudi.

Na pitanje kako komentariše to što je juče Miloš Jovanović blokirao gradilište Ekspa, tačnije nije dozvoljavao kamionima da prođu, Vučić je rekao da su bila dva druga prolaza kroz koja su prošli kamioni.

Mi smo hteli da im damo priliku da se ne žrtvuju, rekao je Vučić.

Na pitanje da li je video da je Jovanović nosio nož, Vučić je istakao da je to posebna sramota.

"Ali to vam govori o frustracijama i kompleksima malih ljudi. Ne fizički malih već onih koji da bi bili malo snažniji moraju da nose oružje sa sobom, uniforme i sve drugo. To možete i kod Jaspersa da pročitate i da vidite. To je uvek kompleks takvih ljudi. Jao Srbiji kada bi je takvi vodili. Hoće Majdan", rekao je predsednik.

Sa druge strane, naglasio je Vučić, naša želja je da budemo najjači u Evropi po stopi rasta.

"I to je bila naša namera dok nam tu nameru nisu uništili neodgovorni i neozbiljni ljudi, ne razmišljajući o svojoj zemlji, razmišljajući o svojim malim, sitnim, partikularnim interesima", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs