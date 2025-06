'ŠOLAK BIO JEDAN OD NAJVAŽNIJIH POKRETAČA OBOJENE REVOLUCIJE U SRBIJI' Vučić: Uzeo si toliko para pa ti je i to malo

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je osnivač United Group i predsednik Savetodavnog odbora, Dragan Šolak bio jedan od najvažnijih pokretača obojene revolucije u Srbiji.

Vučić je, u Abu Dabiju, na pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih medija kako će smenom Dragana Šolaka on postati "jedini urednik", odgovorio pitanjem - pa nije valjda Šolak bio urednik.

"Ajde to za mene već govore 12 godina. Šolak je bio jedan od najvažnijih pokretača obojene revolucije, ne zato što je Šolak, već zato što je radio za određene službe i to nije radio od juče već dugo vremena, a lepo ako to Vreme kaže, objektivno, nadam se. A što se Šolaka tiče, nastaviće on to da uređuje", rekao je Vučić.

Istakao je da se nasmejao kada je video pismo u kome se kaže da je Šolak bio garant njihove nezavisnosti.

"Pa ja sam mislio da ste vi garant, da se vlasnik ne meša u uređivačku politiku, tako ste nam u svoje vreme govorili. Sad odjednom ispada da je vlasnik bio taj koji se meša sve vreme i određivao kakva će uređivačka politika da bude. Sve što govore, sve je laž. Od prve do poslednje reči, od prvog do poslednjeg slova. I na kraju to ispliva na video", rekao je Vučić.

Kaže da mu je bilo mnogo zanimljivije to što je Šolak tužio BC Partners.

"To su oni sa kojima je zajedno upravljao sa United Media i svim drugim, traži još 200 miliona za sebe, pa plus još 50 miliona za sebe. Aman čoveče, uzeo si milijardu i 600 miliona za to što si prodao, a prodao si sve ove građane koje si lagao godinama, koje si obmanjivao godinama, od Jovanjice do svega drugoga. Sve si njih prodao, uzeo si pare, stavio si u džep i to malo, pa ćeš još da tražiš para. Uzeo si toliko para pa ti je i to malo", naveo je Vučić.

