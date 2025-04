15. MARTA SU POKUŠALI KONAČNO SPROVOĐENJE OBOJENE REVOLUCIJE Vučić: Sve je bilo spremno za nasilno preuzimanje vlasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je na 15. marta pokušano konačno sprovođenje obojene revolucije u Srbiji.

- To vam govori o važnoj stvari. 15. u večernjim satima pokušano je konačno sprovođenje obojene revolucije u našoj zemlji. Sve je bilo spremno za nasilno preuzimanje vlasti. Bila je pripremljena i laž o upotrebi zvučnog topa. Znam da su mnogi poverovali da se tako nešto desilo, jer im je to odgovaralo. Sprovođena je takva kriminalizacija mene i ljudi sa kojima radim, da bi mnogi poverovali da se to dogodilo. Kada za to dobijete podršku međunarodne zajednice poput Manuela Zaracina, onda vam može biti jasni sa čime smo se suočavali prethodnih godina - ističe predsednik.

- Kada vam visoki nemački predstavnik za spoljnu politiku zadužen za KiM i naše razgovore sa Albancima kaže da upotreba zvučnog topa ne doprinosi evropskom putu Srbije, a vi znate da koristi laž, onda razumete kakve su nam šanse i u dijalogu za Kosovo i sa kime se borimo i sa kakvim monstruoznim lažima gotovo svakodnevno sučeljavamo. Mi smo posle ponude koju smo pružili FSB-u i FBI, isto sam to ponudio i najvišim evropskim zvaničnicima. Rekao sam - pošaljite bilo koju službu u Srbiju. FSB iza ovoga stoji svojim potpisom. Pokažite bilo šta drugo - videćete da je nemoguće. Jasno je to bilo svimj blokaderima od početka. Ovo nije slučajno organizovano. Ovo je bio smišljen unapred, organizovan i nameran napad na državu sa ciljem da se isprovocira apsolutna nestabilnost i nasilno rušenje ustavnog poretka. Nikakvog to drugog smisla nije imalo. I jedna laž je sustizala drugu. Moje pitanje za sve nadležne državne organe, tužioce, policiju i sve ostale - ko će da odgovara za ovo? Neću se smiriti dok sam živ, tražiću na svakoj vrsti odgovornosti, najmanje političkoj, onih koji su obmanjivali javnost i lagali ljude o upotrebi bilo kakvog akustičnog oružja, zvučnog topa, na mitingu koji su oni organizivali. Sve je bilo pripremljeno unapred, sve je bilo sračunato is premljeno kao deo. Protiv Srbije kada se vodi obojena revolucija, vodi se politčki, ekonomski, informativno-psihološki rat. Ovo je bio deo informativno-psiholočkog rata - istakao je Vučić.