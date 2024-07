Vučić u Nišu poručio: Opozicija bolje da ne gleda istraživanja, SNS ima preko 51 odsto

Predsednik Aleksandra Vučić izjavio je danas da je bolje opoziciji da ne gleda poslednja istraživanja, jer pokazuju da on ima podršku birača na istorijskom maksimumu, a SNS 51 ili 52 odsto.

Na pitanje novinara u Nišu kako komentariše današnju naslovnu stranu lista Nova - da se Vučić uplašio da će izgubiti 10 odsto birača, on je rekao:

"Jeste li videli neka istraživanja poslednjih sedam dana? Bilo koje? Za ove koji o tome govore, bolje je da ih ne gledaju. Ja se ne hvalim istraživanja, već iz njih učim. Gledam čime su ljudi nezadovoljni, trudeći se da to kod sebe ispravimo. Ali, brojevi moji lični su verovatno na istorijskom maksimumu, a za partiju kojoj pripadam su preko 51 odsto, dakle čak i 52 odsto, što nije uobičajeno, jer retko se to dešava kada je neko na vlasti preko 12 godina. A o drugima neću da govorim, malo je to ogromna razlika, pa ne želim da im ubijam moral", rekao je Vučić.

Na pitanje da li su mu se izvinili iz Nove zbog tvrdnji u vezi sa ruskim ministrom Aleksandrom Gruškom pošto su te tvrdnje svi demantovali, Vučić je rekao da nisu i da to nije ni očekivao.

"Smisao svega je za mene bio samo da dokažem ko govori istinu, a ko laže i ništa više", rekao je Vučić.

Na pitanje kako komentariše to što predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović već po svetu lobira i traži glasove za novu rezoluciju protiv Srbije, a Zukan Helez preti dronovima, Vučić je poručio:

"Neka se oni bave rezolucijama i dronovima, mi ćemo se baviti prugama, putevima i razvojem.

Upitan da li na evropskom prvenstvu u fudbalu navija za Španiju kao i većina Srba, zato što je jedina država koja nije priznala lažnu državu Kosovo, on je rekao:

"Ne bih da govorim zašto, ali da, navijam za Španiju".

Autor: Pink.rs