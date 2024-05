PREDSEDNIK VUČIĆ O PROJEKTIMA U NIŠU: Nikada se bolje nije razvijao - Deset fabrika, 10 investicija, lično sam učestvovao u dovođenju u Niš!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je Niš na odličnom putu i da se nikada nije bolje razvijao. Navodeći detaljno koga će dovesti od investitora i šta će uraditi u Nišu, predsednik je rekao da je najlakše nekog kritikovati.

- Prosečna plata u Nišu je veća za 150 odsto, u Beogradu je za oko 120 odsto veća plata. Brže je rasla plata u Nišu nego u Beogradu i Novom Sadu. Imali smo 37.000 nezaposlenih u Nišu, danas je to 17.000. Zašto bih teško podneo da ne pobedimo u Nišu? Zato što sam u Nišu proveo više vremena u poslednjih 10 godina nego što su svi predsednici i premijeri zajedno proveli vreme u Nišu. Deset fabrika, 10 investicija, lično sam učestvovao u dovođenju u Niš. Pričate da Niš to nije dobio, ima budžet od 15 milijardi, a što ne kažete da je bio 7 milijardi, što ne kažete da radimo brzu prugu Beograd-Niš. Što ne kažete da je Niš dobio auto-put do Bugarske granice. Što ne kažete da smo uradili Grdeličku klisuru celu, da se gradi pruga Niš-Dimitrovgrad. Što ne kažete narodu da je niš prvi dobio Klinički centar, zašto to prećutkujete. Šta ste vi ponudili narodu, šta ćete da uradite za Niš? Lako je nekoga kritikovat, ali je teško nešto uraditi -rekao je predsednik i dodao:

- Mi u Nišu imamo kompletno novu listu i treba da sagledavamo svoje greške, koliko nismo vodili dovoljno brigu o ljudima Ići ću u Niš poslednjeg dana svoje kampanje i reći ću im šta mislim, a oni neka izaberu. Mislim da je Niš na odličnom putu, da se niko u istoriji nije brže i bolje razvijao. Da li mogu da imaju bolji odnos, da mogu, i moraju da imaju.